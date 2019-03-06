В Урике провели чемпионат и первенство Иркутского района по киокусинкай каратэ

Чемпионат и первенство Иркутского района по киокусинкай каратэ прошли 3 марта в Доме культуры села Урик. Организаторами соревнования выступила общественная организация Иркутского района «Федерация киокусинкай» в лице инструкторов Артура Манукяна, Николая Темникова и Анатолия Ильмовского.

В открытом турнире участвовало более 100 спортсменов из Иркутска, Ангарска, Шелехова, поселков Маркова и Малая Топка, села Урик. Право называться сильнейшими бойцами отстаивали юниоры и юниорки в возрасте 12 - 15 лет, юноши и девушки 16 - 17 лет, а также мужчины в весовой категории до 70 кг.

Поддержать участников приехал опытный наставник и консультант мастер спорта международного класса по киокусинкай Дмитрий Лунев, являющийся руководителем районной федерации. С приветственной речью к собравшимся обратились заместитель мэра Иркутского района Константин Барановскийи и глава администрации Уриковского МО Андрей Побережный.

Участники чемпионата

Победителей выявляли по возрастным и весовым категориям. Всего было разыграно 47 медалей. По результатам соревнований в общекомандном зачете лидировали спортсмены из Уриковского муниципального образования. На их счету - 10 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых наград.

Со слов главы Уриковского МО Андрея Побережного, в прошлом являющегося экспертом в этом виде единоборств, такие мероприятия являются наглядным пособием для молодежи и взрослых. Когда турнир проходит на нашей территории, это дает определенный толчок чтобы начать заниматься каратэ и другими видами спорта. Молодые бойцы Уриковского МО показали хорошую технику и волю к победе, что дало лучший результат.

Немало грамот и медалей увезли с собой спортсмены из Маркова, у них 2 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медали. Хороший результат показали участники из Иркутска, занявшие пять первых и два вторых места.

Помимо призовых мест оргкомитетом турнира были учреждены специальные номинации, за которые победителей от мэра Иркутского района было решено поощрить ценными призами. Сертификаты в размере 5 тысяч рублей на амуницию в спортмагазин «Боец» получили Иван Поздняков как «Лучший боец» и Сергей Беляев в номинации «За волю к победе».