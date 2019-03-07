2019-03-07T12:03:36+03:00
Общество

Инспекторы ГИБДД в Иркутске в честь 8 марта вручили женщинам-автомобилисткам букеты цветов

Полицейские традиционно поздравили иркутянок с Международным женским днем [фото]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Инспекторы ГИБДД поздравили женщин с 8 марта в Иркутске.Инспекторы ГИБДД поздравили женщин с 8 марта в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Несмотря на непогоду на дорогах Иркутска сегодня царила праздничная атмосфера. В канун Международного женского дня инспекторы ГИБДД вышли на смену не только с привычными жезлами в руках, но и с…цветами!

Инспекторы ГИБДД вышли на смену не только с привычными жезлами в руках, но и с…цветами! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инспекторы ГИБДД вышли на смену не только с привычными жезлами в руках, но и с…цветами!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежегодная акция прошла уже в 11 раз. В этом году, 7 марта полицейские останавливали милых дам на съезде с Глазковского моста. Но,вместо стандартного «Предъявите документы», иркутянок ожидал приятный сюрприз. Представительницы прекрасного пола, едва завидев взмах жезла, наспех пытались вспомнить, какие же правила дорожного движения они нарушили. Однако вместо штрафов и протоколов их осыпали комплиментами, дарили открытки и букеты тюльпанов.

Вместо стандартного «Предъявите документы», иркутянок ожидал приятный сюрприз. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вместо стандартного «Предъявите документы», иркутянок ожидал приятный сюрприз.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Поздравить женщин-водителей в подобном формате стало традицией, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Женщин не только поздравили с наступающим праздником, но и напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Счастливые иркутянки уезжали от полицейских не только с подарками, но и с отличным настроением.

Женщин осыпали комплиментами, дарили открытки и букеты тюльпанов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Женщин осыпали комплиментами, дарили открытки и букеты тюльпанов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежегодная акция полицейских прошла уже в 11 раз. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежегодная акция полицейских прошла уже в 11 раз.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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