2019-03-07T15:13:34+03:00
Спорт

Экс-футболист и звезда Ютуба Евгений Савин: "На Байкале я выиграл первый трофей"

Популярный блогер выложил в Интернет ролик о первом в истории футбольном матче на льду озера [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Евгений Савин сразу после исторического матча на льду Байкала. Фото: Анна МУРАТОВА (Федерация футбола Иркутска)Евгений Савин сразу после исторического матча на льду Байкала. Фото: Анна МУРАТОВА (Федерация футбола Иркутска)
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Бывший профессиональный футболист, а ныне один из популярнейших телеведущих и блогеров на Ютубе Евгений Савин наконец выпустил ролик о первом в истории футбольном матче на льду Байкала, который он снимал 23 февраля. Напомним, КраСава, как называется канал бывшего игрока молодежной сборной России, и сам принял участие в исторической игре, забив гол и сделав голевую передачу. Кстати, команда Савина «Легенда» после победы над «Иркутом» (матч был официальный и проходил в рамках чемпионата города Прим. Ред.) стала чемпионом города.

- Вот так я в 35 лет впервые стал чемпионом, и сразу на льду Байкала, - не скрывает свою самоиронию Евгений Савин, снимая себя на камеру сразу после матча. – Это мой первый трофей, да еще я оформил "голешник" и сделал "голевушку".

sava9sava9
Первый матч в истории на льду Байкала. Драки в лесу. Смерть родителей . Реалии Сибирского футбола Ссылка - в профиле . Видео - на канале #КраСава
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Кстати, на этом экспедиция Евгения Савина в Приангарье не закончилась. После матча в Листвянке он заглянул в Иркутск, чтобы снять реалии нашего футбола. В этом кстати и заключается специфика канала Евгения, который рассказывает о футбольных проблемах в российских глубинках. В нашем городе блогер съездил на стадион «Зенит», где пообщался с первым тренером самого известного иркутского футболиста Андрея Ещенко Евгением Ленским, а также поговорил с болельщиками ФК «Байкал», которые даже спустя три года после исчезновения этой команды продолжают болеть за детскую команду и верят в возрождение профессионального статуса клубу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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