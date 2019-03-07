В Иркутске спасатели вырыли 20-метровый тоннель ради щенков, застрявших в подвале

Четыре кошки и две собаки, - большое «хозяйство» даже для трехкомнатной квартиры. Но для 38-летних иркутян Юлии и Олега Юмашевых и этого оказалось мало… Пополнение случилось неожиданно, да еще и какое! В доме стало больше сразу на 10 щенят.

Юлия Юмашева о будущем спасенных щенков 00:00 00:00

- Год назад мы переехали в новый дом, и сразу обратили внимания на стаю бродячих собак, - вспоминает Юлия в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды». – Животные в принципе смирные, мы их подкармливали, на свои деньги стерилизовали. Но среди бродяжек больше всего полюбили Рыжика. Девочка, правда, но мы ее так назвали за яркий окрас.

Пару недель назад Рыжик стала мамой. У нее родилось 10 прекрасных малышей! Потомство появилось на свет в подвале под домом. Выкормить своих крох Рыжик не смогла, погибла… Юмашевы полагают, что от руки догхантеров (охотников на бездомных животных), которые ее отравили. Хотя это не доказано и случиться могло все, что угодно. Но факт остается фактом: малыши Рыжика остались одни, в глубоком подвале, откуда выползти сами не смогли, а вызволить без профессиональной помощи их оказалось невозможно. Юлия Юмашева вызвала спасателей МЧС. Что делать? Пришлось копать тоннель. И какой? Двадцатиметровый! Затем по этому лазу спасатель пробрался к щенятам и вызволил их из плена.

– Пока будут жить с нами, куда же их денешь, - рассуждает Юлия. – Двоих, правда, уже договорились пристроить в добрые руки, осталось восемь.

Вообще-то Юлия и Олег Юмашевы планировали сделать ремонт в новой квартире. Но теперь часть денег решили потратить на содержание песиков. Но новоиспеченные приемные родители не унывают, ведь уверены, что каждый малыш обретет семью.

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