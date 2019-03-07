ДТП на трассе в Иркутской области: два человека пострадали в лобовом столкновении маршрутки и Mitsubishi Lancer

Крупная авария произошла вечером, 7 марта на трассе Качуг-Иркутск. Примерно в 40 километрах от поселка Качуг водитель японского седана Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу и лоб в лоб врезался в маршрутное такси «Истана». Удар был такой силы, что передние части обоих автомобилей превратились в груду искореженного металла.

- Пострадали водители микроавтобуса и седана, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Не исключено, что виновник ДТП – водитель Mitsubishi мог быть пьян. Проводится проверка.

Mitsubishi Lancer, водитель которого выехал на встречку. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Был водитель седана под хмельком или нет, станет ясно после проведенного медицинского освидетельствования. Неизвестно пока и то, сколько пассажиров находилось в маршрутке. На месте аварии сейчас работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют все подробности происшествия.

Чтобы избежать подобных ДТП, полицейские еще раз напоминают автомобилистам Иркутской области, ни в коем случае не садиться за руль в алкогольном опьянении, соблюдать все правила дорожного движения и скоростной режим.