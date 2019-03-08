Трансляция четвертьфинального матча «Байкал-Энергия» - «Водник» на сайте irk.kp.ru

Большой хоккей в Иркутске! 8 марта хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» в ответном четвертьфинальном матче Суперлиги принимают архангельский «Водник». Стартовый свисток к игре на стадионе «Рекорд» прозвучал в 13.00.

Ну а если не успеваете на стадион, тогда смотрите трансляцию этой важной для нашей команды игры на официальных сайтах «Байкал-Энергии» и «Комсомольской правды» в Иркутске irk.kp.ru.

Напомним в этой встрече бело-синим нужна только победа. Ведь в первой игре в Архангельске наши парни потерпели сокрушительное поражение со счетом 3:9. А четвертьфинальная серия продлится до двух побед. Если «Байкал-Энергия» сможет выиграть, 9 марта, там же на стадионе «Рекорд» состоится третья встреча серии. Если победит "Водник", иркутяне отправятся в отпуск. Верим в команду и поддерживаем!