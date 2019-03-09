2019-03-09T05:33:11+03:00
Спорт

Трансляция третьего четвертьфинального матча «Байкал-Энергия» - «Водник» на сайте irk.kp.ru

Победитель выходит в полуфинал [трансляция начнется в 13.00]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Трансляция третьего четвертьфинального матча «Байкал-Энергия» - «Водник» на сайте irk.kp.ru. Фото: Татьяна ГЛЮК.Трансляция третьего четвертьфинального матча «Байкал-Энергия» - «Водник» на сайте irk.kp.ru. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Решающий третий матч четвертьфинальной серии плей-офф против архангельского «Водника» проведет иркутская «Байкал-Энергия», 9 марта. Встреча на иркутском стадионе «Рекорд» начнется в 13.00.

Ну а если не успеваете на стадион, тогда смотрите трансляцию этой важной для нашей команды игры на официальных сайтах «Байкал-Энергии» и «Комсомольской правды» в Иркутске irk.kp.ru.

Напомним, пока счет в противостоянии «Байкал-Энергии» и «Водника» равный 1:1. В первом матче в Архангельске победу одержали хозяева льда 9:3. А во второй игре, которая состоялась в Иркутске, 8 марта, сильнее оказались уже наши парни 7:3. По регламенту победитель определяется в серии до двух побед.

Добавим, что победитель третьего матча выйдет в полуфинал Суперлиги. Там своего соперника уже ждет действующий чемпион России хабаровский «СКА-Нефтяник».

Прямая трансляция третьего четвертьфинального матча "Байкал-Энергия" - "Водник".XXVII чемпионат России по хоккею с мячом. Суперлига. Плей-офф, 1/4 финала. "Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Водник" (Архангельск). Прямая трансляция. (с) Хоккейный клуб "Байкал-Энергия", 2019. Съёмка трансляции ТО "Маск-Медиа". Комментатор засл. арт. РФ Яков Воронов. http://www.baikal-energy.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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