Трансляция третьего четвертьфинального матча «Байкал-Энергия» - «Водник» на сайте irk.kp.ru

Решающий третий матч четвертьфинальной серии плей-офф против архангельского «Водника» проведет иркутская «Байкал-Энергия», 9 марта. Встреча на иркутском стадионе «Рекорд» начнется в 13.00.

Ну а если не успеваете на стадион, тогда смотрите трансляцию этой важной для нашей команды игры на официальных сайтах «Байкал-Энергии» и «Комсомольской правды» в Иркутске irk.kp.ru.

Напомним, пока счет в противостоянии «Байкал-Энергии» и «Водника» равный 1:1. В первом матче в Архангельске победу одержали хозяева льда 9:3. А во второй игре, которая состоялась в Иркутске, 8 марта, сильнее оказались уже наши парни 7:3. По регламенту победитель определяется в серии до двух побед.

Добавим, что победитель третьего матча выйдет в полуфинал Суперлиги. Там своего соперника уже ждет действующий чемпион России хабаровский «СКА-Нефтяник».