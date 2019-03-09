2019-03-09T15:43:41+03:00
Общество

Погода на неделю 11- 17 марта в Иркутске: настоящая весна придет в Иркутск на следующих выходных

Погода на предстоящей неделе 11-17 марта в Иркутске будет переменчивой
Олег ФЕДОРОВ
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Погода на неделю 11- 17 марта в Иркутске: настоящая весна придет в Иркутск на следующих выходных.Погода на неделю 11- 17 марта в Иркутске: настоящая весна придет в Иркутск на следующих выходных.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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На этой неделе праздничное настроение иркутянам подпортил выпавший снег. Вечером 7 марта дороги замело, так еще и был сильный ветер. Но по сообщениям синоптиков из центра «Фобос» (сайт //www.gismeteo.ru/ ) предстоящая рабочая неделя выдастся по-настоящему весенней. Каков же прогноз, какая ожидается погода на 11-17 марта в Иркутске?

- В воскресенье будет 1 градус, но по-прежнему со знаком минус, - сообщается на сайте. - А уже в понедельник будет такая же температура, только с плюсом. Правда возможен небольшой снег, который обещается и во вторник и в среду. Только воздух в эти дни прогреется до + 4 градусов. Ночь все еще будет достаточно прохладно -8 -11. При этом сильного ветра не ожидается. Давление ртутного столба в эти дни будет в пределах норма и составит 725 миллиметров.

Уже в четверг ясная погода сменится на ненастную, потому что ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха прогреется до +5 градусов. В пятницу, наконец-то, ожидается солнечный день, и столбик термометра поднимется до + 9 градусов. А отметку в 15 градусов тепла он преодолеет в субботу. Выходной день обещает быть очень теплым и безветренным.

Но, к сожалению, зима пока не спешит отдавать свои полномочия, и теплая весенняя погода не будет долго радовать иркутян.

- В воскресенье столбик термометра стремительно упадет до нуля,- сообщают синоптики центра «Фобос». - А солнечная погода сменится пасмурной с усилением ветра до 18 метров в секунду. И опять выпадет снег. Так что лучше в этот день оставаться дома.

Последствия воскресного дня существенно отразятся на начале следующей недели. В понедельник 18 марта днем температура воздуха будет всего 5 градусов со знаком минус. При этом сохранится достаточно серьезная скорость ветра.

Так что если вы собрались на природу, то лучше это сделать в субботу 16 марта. После этого еще какое-то время прохладная погода будет хозяйничать в городе. Но все же весна уже пришла и до теплых деньков осталось совсем чуть-чуть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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