Погода на 10 марта в Иркутске: днем 0 градусов

Теплые весенние деньки продолжают радовать жителей Иркутска. Вот и еще в один выходной день, воскресенье, 10 марта синоптики обещают в нашем городе облачную с прояснениями погоду и вполне комфортные для первого весеннего месяца 0 градусов. Правда, временами может пройти небольшой снег. Ветер подует северо-западный, с порывами до 15 м/с.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем облачно с прояснениями, также ожидается небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах сильный снег, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, позёмки, метели, температура ночью -7,-12 градусов, при прояснении -17,-22°, в Катангском районе -17,-22º, местами до -27 градусов, днём 0,-5°, при облачной погоде -7,-12 градусов.