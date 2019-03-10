2019-03-09T19:03:40+03:00
Общество

Погода на 10 марта в Иркутске: днем 0 градусов

Временами возможен небольшой снег
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода на 10 марта в Иркутске: днем 0 градусовПогода на 10 марта в Иркутске: днем 0 градусовФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Теплые весенние деньки продолжают радовать жителей Иркутска. Вот и еще в один выходной день, воскресенье, 10 марта синоптики обещают в нашем городе облачную с прояснениями погоду и вполне комфортные для первого весеннего месяца 0 градусов. Правда, временами может пройти небольшой снег. Ветер подует северо-западный, с порывами до 15 м/с.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем облачно с прояснениями, также ожидается небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах сильный снег, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с, позёмки, метели, температура ночью -7,-12 градусов, при прояснении -17,-22°, в Катангском районе -17,-22º, местами до -27 градусов, днём 0,-5°, при облачной погоде -7,-12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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