2019-03-10T14:44:40+03:00
Общество

Масленица 2019 в Иркутске: самые яркие моменты праздника

Около 20 тысяч иркутян отметили проводы зимы и Масленичные гуляния [фоторепортаж]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Масленица 2019 в Иркутске: самые яркие моменты праздникаМасленица 2019 в Иркутске: самые яркие моменты праздникаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Как всегда, весело, задорно, и с сибирским размахом прошли проводы зимы 2019 в Иркутске. Празднования Масленицы в нашем городе в общей сложности посетили почти 20 тысяч человек.

В этом году, по традиции, гуляли едва ли не на каждой большой площади. Сразу, скажем, посмотреть было на что: для горожан организовали столбы с подарками, бег на ходулях, бои на потешном бревне. Для детей провели аттракционы и игры, во время которых скоморохи и сказочные персонажи рассказали о традициях праздника. А на заливе Якоби состоялась «Казачья масленица». Иркутский театр народный драмы показал праздник по старинным казачьим обычаям: зрителям показали представление, кулачные бои, и взятие снежной крепости.

Ну какая Масленица без свежих блинов? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну какая Масленица без свежих блинов?Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но, главные, конечно же, у Дворца спорта «Труд». Традиционно сюда приезжают семьями со всего города. В этом году в представлении приняли участие более 200 артистов, для зрителей были организованы традиционные игры, победителям вручены специальные призы. В масленичных забавах мог принять участие любой желающий.

- Проведение народных гуляний на общественных пространствах города стали уже хорошей традицией для нашего города, - отметили в пресс-службе администрации Иркутска. - Сегодня они состоялись в каждом уголке города. Мы сделали это, чтобы у каждого была возможность посетить праздник. Мероприятия прошли сегодня на бульваре Постышева, в парке Парижской коммуны, в Иркутске II. Впервые в этом году был организован праздник для жителей поселка Горького.

Ну а если вы не смогли побывать на проводах зимы, предлагаем вам наш красочный фоторепортаж.

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Один из участников залазит на столб, чтобы достать свой приз. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Один из участников залазит на столб, чтобы достать свой приз.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Горожане не проходили мимо праздника. Отличное настроение было у всех! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Горожане не проходили мимо праздника. Отличное настроение было у всех!Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Рэпер Мот выступит в Иркутске
Предпринимателя из Иркутска осудили за взятку полицейскому
Автомобиль BMW X5 сгорел в ночь на 10 марта в Тулуне
Пробка образовалась на Байкальском тракте из-за небольшого ДТП
Иркутский тхэквондист Роман Кузнецов выиграл серебро турнира «Slovenia Open» в Любляне
Автомобиль провалился под лед на Байкале: женщина и четверо детей успели выбраться
Новый театральный проект в Иркутске откроется пьесой о солдатах-новобранцах «Чморик»
Пятнадцатилетняя школьница покончила с собой в Ангарске
Вор ограбил пассажирку поезда, в котором возвращался домой из колонии
ДТП на трассе Р-258 «Байкал» в Бурятии : иркутянка на «Тойоты Пассо» врезалась в «Хендай Солярис»
Пожар из-за мусора в подъезде чуть не стоил жизни 12 жителям Усть-Илимска
"Ваша карта заблокирована": 26 жителей Иркутской области попались на удочку мошенников в Интернете накануне 8 марта
"Он угнал машину!": за ложный донос на любовника жительница Бурятии получила 80 часов обязательных работ
Газель протаранила дорожное ограждение на улице Партизанской в Иркутске
Универсиада 2019: сборная России по хоккею с мячом, в составе которой 8 иркутянок, завоевала серебро
Прогноз погоды в Иркутске: 9 марта днем +2, +4
Иномарка, в которой находились пять человек, провалилась под лед на Байкале
Нелегальную партию рогов диких животных нашли в Иркутской области
Владислав Свердлов: Пусть вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие
Жительница Бурятии зарезала мужа в свой день рождения
Сравняли счет в серии: «Байкал-Энергия» обыграла «Водник» в ответном четвертьфинальном матче
Масленица-2019: 9 и 10 марта в Иркутском районе запретят продажу алкоголя
С 11 по 15 марта ограничат движение по улице Cухэ-Батора в Иркутске
Внимание, розыск: в Иркутске ищут мужчину причастного к особо тяжкому преступлению
Прогноз погоды в Иркутске: 8 марта днем 0, +2
С 7 по 9 марта инспекторы ГИБДД проведут сплошные проверки на дорогах Иркутской области
Житель Усолья попытался сбить инспектора ГИБДД, который остановил его для проверки документов