Масленица 2019 в Иркутске: самые яркие моменты праздника

Как всегда, весело, задорно, и с сибирским размахом прошли проводы зимы 2019 в Иркутске. Празднования Масленицы в нашем городе в общей сложности посетили почти 20 тысяч человек.

В этом году, по традиции, гуляли едва ли не на каждой большой площади. Сразу, скажем, посмотреть было на что: для горожан организовали столбы с подарками, бег на ходулях, бои на потешном бревне. Для детей провели аттракционы и игры, во время которых скоморохи и сказочные персонажи рассказали о традициях праздника. А на заливе Якоби состоялась «Казачья масленица». Иркутский театр народный драмы показал праздник по старинным казачьим обычаям: зрителям показали представление, кулачные бои, и взятие снежной крепости.

Ну какая Масленица без свежих блинов?Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но, главные, конечно же, у Дворца спорта «Труд». Традиционно сюда приезжают семьями со всего города. В этом году в представлении приняли участие более 200 артистов, для зрителей были организованы традиционные игры, победителям вручены специальные призы. В масленичных забавах мог принять участие любой желающий.

- Проведение народных гуляний на общественных пространствах города стали уже хорошей традицией для нашего города, - отметили в пресс-службе администрации Иркутска. - Сегодня они состоялись в каждом уголке города. Мы сделали это, чтобы у каждого была возможность посетить праздник. Мероприятия прошли сегодня на бульваре Постышева, в парке Парижской коммуны, в Иркутске II. Впервые в этом году был организован праздник для жителей поселка Горького.

Ну а если вы не смогли побывать на проводах зимы, предлагаем вам наш красочный фоторепортаж.

Один из участников залазит на столб, чтобы достать свой приз.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА