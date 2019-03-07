Школьники Киренского района пообщались с военным комиссаром

Военный комиссар Усть-Кута и Киренска, Усть-Кутского, Катангского и Киренского районов Иркутской области Максим Сухов на встрече с учениками старших классов школ северной территории рассказал молодежи о перспективах воинской службы и учебных заведениях, где можно получить профессию настоящих мужчин.

Ярким моментом встречи стала демонстрация оружия. Вниманию школьников представили кинжал, ручной пулемет и автомат Калашникова, гранаты Ф-1, РГД-5, РГ-42 и многое другое. Подобные мероприятия проводятся в рамках акции «Оружие Победы». После мини- викторины на знание военной истории ее победители получили возможность пострелять из автоматов.

Проведение таких мероприятий направлено на укрепление в подростковой и молодежной среде таких понятий, как национальная гордость, историческая память, гражданственность и патриотизм, повышение чувства ответственности за свою Родину.

- Нет почетнее и престижнее профессии, чем защищать Родину, - отметил Максим Сухов. - Армейскую школу мужества и патриотизма предстоит пройти каждому из парней. Главное, чтобы нынешним и будущим солдатам довелось защищать только мирные рубежи нашей Родины.