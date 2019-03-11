Король романса Александр Малинин зарядился энергетикой Байкала перед концертом в Иркутске

Выдающийся эстрадный певец и как его называют король романса Александр Малинин даст сразу два концерта в Иркутске 11 и 12 марта. Ну а перед тем как исполнить свои самые известные хиты для иркутских поклонников, Александр Малинин, впрочем, как и многие артисты, приезжающие на гастроли в наш город, отправился насладиться красотами Байкала. Об этом народный артист России сообщил своим подписчикам в инстаграме, выложив на своей странице сразу несколько фотографий и видеороликов с озера.

- Здесь прямо чувствуется энергетика, - говорит Александр Малинин. – Я рад приехать сюда и надеюсь, вам тоже нравится, что я вам показываю.

Также знаменитого исполнителя поразили огромные сосульки на скалах. Отломив одну из них, певец попытался помахать ей как Д’Артаньян шпагой, но сосулька сразу сломалась.

- Если бы я родился в 17-м веке, то был бы мушкетёром, - подписал ролик Александр Малинин.

Добавим, что первый концерт в Иркутске Александр Малинин даст 11 марта на сцене Иркутского областного музыкального театра имени Н.М. Загурского в 19:00, а 12 марта, любимый певец споет для вас в Иркутском областном академическом драматическом театре имени Н.П. Охлопкова также в 19:00.