«Мусорная» реформа в Иркутске: как реализуется программа

Каждый год в марте в преддверии профессионального праздника работников жилищно-коммунального хозяйства на радио «Комсомольская правда» в Иркутске» (91,5 FM) проходит ЖКХ-марафон. Специалисты и эксперты отвечают на самые актуальные вопросы ведущих и главное – слушателей, которые из первых уст могут получить исчерпывающие пояснения и по начислениям, и по тарифам, и в целом узнать, как обстоят дела в этой непростой сфере. И первым гостем марафона стал заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Евгений Ветров. Главное темой разговора стала «мусорная» реформа. Люди начали получать квитанции с новой графой оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). А вместе с этим жалобы посыпались в министерство. На что сетуют?

- Действительно, вопросов возникает много, - говорит Евгений Павлович. – Впрочем, это естественно, когда речь идет о реформе. Но в данном случае не было никаких поспешных действий. Решение о переходе на новую систему обращения с ТКО принято на федеральном уровне еще в 2013 году. Потом было несколько отсрочек. Сама же реформа направлена прежде всего на переработку мусора, на использование вторсырья, на строительство заводов по утилизации. Стоит экологическая задача. В чем главное изменение? Услуга стала коммунальной, и населению надо объяснять, за что оно платит. И это необязательно плюс в сторону увеличения платы. Есть территории в Приангарье, где стоимость услуги уменьшилась. Например, это Чунский район, некоторые многоквартирные дома в Иркутске, где раньше управляющие компании утверждали довольно значительный тариф за ТКО.

В целом платеж для жителей области не увеличился более чем в два раза.

Напомним, что с 1 января все регионы России должны были перейти на новую систему и 57 субъектов успешно с этим справились, в том числе и Иркутская область. У нас определены два региональных оператора: РТ-НЭО обслуживает юг, Братский полигон ТБО отвечает за чистоту 11 северных территорий. Регоператоры курируют весь процесс уборки. Кроме того, принято решение и об оплате: стоимость услуги зависит от количества квадратных метров жилья.

- На самом деле нового здесь ничего нет, - поясняет Евгений Ветров. - Жители всегда платили за вывоз отходов исходя из количества квадратных метров, а не с человека. При этом мы оставили возможность выбора для муниципалитетов. Они могут провести у себя на территориях анализ и выйти к нам с инициативой изменить схему.

Второй вопрос - это норматив накопления мусора. Он таков: 2,1 куба на человека для жителей Иркутска, Братска и Ангарска и 1,56 куба - для остальных муниципалитетов. И эти нормативы тоже не окончательные. Четыре раза в год будут проводиться замеры объемов мусора и для населения, и для юридических лиц - предприятий. Таким образом прояснится реальная картина объемов.

Кроме того, замминистра рассказал, что этот отопительный сезон проходит без серьезных аварий, за исключением поселка Юрты Тайшетского района, где с 1 февраля по 1 марта был объявлен режим чрезвычайной ситуации. На местной котельной вышло из строя оборудование. Четыре аварийные бригады устраняли последствия. Сегодня стоит вопрос о строительстве новой блочно-модульной котельной. В целом же проверка Ростехнадзора показала, что к отопительному сезону оказались не готовы 23 муниципальных образования из 120. Тем не менее на сферу ЖКХ ежегодно выделяется около миллиарда рублей бюджетных средств плюс инвестиции предприятий. И хотя по-прежнему остается проблема изношенности сетей (и водоснабжения, и канализационных, и тепловых), все же небольшая тенденция к увеличению работ по их замене и прокладке новых прослеживается.

Послушать полную версию ЖКХ-марафона можно ЗДЕСЬ