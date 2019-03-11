2019-03-11T12:00:52+03:00
Происшествия

Извращенец из Иркутска через соцсети уговаривал маленьких девочек присылать детское порно

Он завел во Вконтакте страницу с женским ником и обещал детям в обмен на откровенные фото айфон
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Извращенец из Иркутска через соцсети уговаривал маленьких девочек присылать детское порно.Извращенец из Иркутска через соцсети уговаривал маленьких девочек присылать детское порно.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Пять малышек в возрасте от 8 до 10 лет не устояли перед обещаниями подарить дорогой и модный айфон в обмен на фотографии. Конечно, само слово «порно» в переписке с детьми 21-летний любитель маленьких девочек не употреблял. Он просил их прислать фото в голом виде с описанием сексуальных действий. Так продолжалось почти год.

-В феврале 2018 года при проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий следователи СКР совместно с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области задержали молодого человека, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. -Материалы уголовного дела насчитывают 10 томов, проведено 5 различных судебных экспертиз, допрошено около 50 человек.

Судя по географии проживания жертв любителя детского порно, он выбирал тех из них, что живут подальше от Иркутска. Вероятно, рассчитывал, что так его сложнее будет вычислить. Двеналцать сообщений интимного содержания, которые Уголовный кодекс трактует однозначно — как эпизоды преступной деятельности — получены от девочек из Кемеровской, Смоленской, Архангельской областей и Севастополя.

Дело уже передано в шелеховский городской суд. Извращенца будут судить по статье за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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