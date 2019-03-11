«Заработал» на машину и айфон за один день: автомойщик из Усолья-Сибирского украл у клиента 125 тысяч рублей

Кто-то чтобы заработать на автомобиль годами копит деньги, отказывая себе во всем. Другим, чтобы приобрести только что вышедшую новую модель смартфона приходится залазить в кредит. А 22-летнему жителю поселка Мегет под Иркутском все эти радости жизни в буквальном смысле слова свалились на голову за один день. Хотя точнее было бы сказать – прямо в руки…

А дело было так. Парень устроился на новую работу – автомойщиком в соседнем Усолье-Сибирском, вышел на первую смену, первый клиент не заставил себя долго ждать. Им стал бизнесмен из Ангарска. Мужчина припарковал свой BMW X5 в боксе, а сам отправился в комнату отдыха. Барсетку со 125 тысячами рублей внутри оставил на заднем сидении своего автомобиля. Мойщик, открыв дверцу и увидев сумку, не смог побороть любопытства. Открыл! А оттуда, как яркий свет, засверкали хрустящие пачки с купюрами по пять тысяч рублей каждая. Они так ослепили работника, что он тут же рассовал деньги по карманам. Проходя мимо администраторов, манерно бросил в сторону тряпку и керхер, с гордым видом кинув им напоследок: «Адьё! Я увольняюсь!».

Пропажу 125 тысяч рублей бизнесмен заметил сразу, как вернулся. Наверное, пытался достать из барсетки купюру, чтобы расплатиться. Но мойщик выгреб все деньги до копейки, даже на чай не оставил. Администраторы автомойки вызвали полицию. Вычислить, кто именно украл деньги, труда конечно, не составило. Проблема заключалась лишь в том, что никто из коллег не знал… фамилии воришки. При приеме на работу у него спросили только имя и даже в документы не заглянули! Да, и такое бывает.

Пока сыщики шли по следу преступника, тот зря времени не терял. Следовал поговорке, что легкие деньги должны тратиться легко. Уволившись с работы, автомойщик направился на автобарахолку. На Мерседес из салона, конечно, не хватило, но старенькие «Жигули» за 100 тысяч рублей приобрел. А на оставшуюся сумму купил айфон. А что еще нужно для счастливой жизни, правда? Поймали парня через три дня, в тот момент, когда он обкатывал свое «новое» авто по улицам города, высунув руку в окно, словно герой голливудского фильма, и прямо за рулем разговаривал по новому смартфону.

- Ранее задержанный уже был судим за кражи, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – К слову, как оказалось, он еще и числился в розыске. Преступление совершил в Иркутске, но, какое именно, не раскрываем в интересах следствия.

Теперь парень вновь остался у разбитого корыта. А точнее без него, ведь машину у него конфисковали, впрочем, как и телефон. Вскоре автомойщику вновь предстоит сесть на скамью подсудимых. Уголовное дело по статье «Кража» уже возбуждено.