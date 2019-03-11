2019-03-11T13:39:50+03:00
Спорт

Футболисты из Иркутской области Роман Зобнин и Федор Кудряшов вызваны в сборную России на матчи с Бельгией и Казахстаном

Игры со сборными Бельгии и Казахстана состоятся 21 и 24 марта
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Футболисты из Иркутской области Роман Зобнин и Федор Кудряшов вызваны в сборную России на матчи с Бельгией и Казахстаном.Футболисты из Иркутской области Роман Зобнин и Федор Кудряшов вызваны в сборную России на матчи с Бельгией и Казахстаном.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сборная России по футболу опять призвала под свои знамена игроков из Иркутской области. Для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года вызваны 25-летний иркутский полузащитник Роман Зобнин и 31-летний братчанин Федор Кудряшов. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызвал сибиряков на матчи против сборной Бельгии и Казахстана.

- Встреча со сборной Бельгии пройдет 21 марта в Брюсселе, а матч с Казахстаном 24 марта в Астане, - сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза. – С 17 марта подопечные Станислава Черчесова начнут подготовку к отборочным играм на спортивной базе в подмосковном Новогорске.

Напомним, что Роман Зобнин и Федор Кудряшов летом 2018 года вместе выступали за сборную России на домашнем чемпионате мира. Где дошли до 1/4 финала турнира. Кроме того, на мундиале честь страны защищал футболист из Бурятии Владимир Гранат. Однако на этот раз Станислав Черчесов решил не вызывать его.

ДОСЬЕ "КП"

Роман Зобнин

Родился 11 февраля 1994 года в Иркутске

Амплуа: полузащитник

Футболом начал заниматься в футбольной команде «Звезда» (Иркутск). В 10 лет переехал в Тольятти.

Клубы в карьере: «Академия» (Тольятти), «Динамо» (Москва), «Спартак» (Москва)

Достижения: чемпион России 2017, обладатель Суперкубка России 2017, бронзовый призер чемпионата России 2018.

Федор Кудряшов

Федор Кудряшов родился в поселке Мамакан Бодайбинского района Иркутской области.

Амплуа: защитник

В 9 лет он переехал с семьей в Братск, где и начал заниматься футболом. Кроме братского "Сибиряка" Федор играл в таких клубах как московский «Спартак», томская «Томь», «Краснодар», грозненский «Терек» и «Ростов», в составе которого он выигрывал серебряные медали чемпионата России и вошел в список 33-х лучших футболистов. В сезоне 2018/2019 перешел из казанского «Рубина» в турецкий клуб из Стамбула «Истанбул Башакшехир».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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