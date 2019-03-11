2019-03-11T14:57:05+03:00
Спорт

Универсиада 2019: за 4 золотые медали лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова получит 3,5 млн рублей

А ее отец и личный тренер Саян Жамбалов еще 3,5 млн рублей [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Универсиада 2019: за 4 золотые медали лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова получит 3,5 млн рублей. Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019.Универсиада 2019: за 4 золотые медали лыжница из Бурятии Алиса Жамбалова получит 3,5 млн рублей. Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019.
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В Улан-Удэ уже начали готовиться к торжественной встрече лыжницы Алисы Жамбаловой, завоевавшей 4 золотые медали на Универсиаде 2019 в Красноярске. В родную Бурятию Алиса прилетит только в апреле, так как длинный и напряженный сезон пока не закончен. «Комсомолке» удалось узнать, что одним хлебом-солью в аэропорту, конечно, дело не обойдется. Алису ждут подарки намного крупнее.

- Сертификаты на жилье победителям Универсиады не выдают, - рассказывают корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске в пресс-службе министерства спорта Бурятии. – Зато по закону за каждую медаль от правительства Бурятии спортсмену положена выплата в 875 тысяч рублей. То есть, Алиса получит 3,5 миллиона рублей. Но и это еще не все. Такую же сумму за каждую медаль выдадут тренеру лыжницы, которым является ее отец. То есть в сумме семья Алисы Жамбаловой получит 7 миллионов рублей. Награждают такими премиями два раза в год, ближайшая церемония в июне.

11 марта 2019 года. Красноярск. Алиса Жамбалова (в центре) только что завоевала четвертое золото Универсиады. Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019.

11 марта 2019 года. Красноярск. Алиса Жамбалова (в центре) только что завоевала четвертое золото Универсиады. Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019.

Ждут Алису после длинного сезона и дома. С отцом они сейчас разъедутся по разным соревнованиям, а вот мама уже ждет, когда сможет напечь дочке ее любимые сладости.

- Когда Алиса приезжает домой они с матерью и сестрой стряпают булочки, тортики, кексики, - говорит Саян Жамбалов. – Еще блины обожает. Правда, много их не ест, все-таки нужно держать спортивный вес. Но после окончания сезона, думаю, сможет себе позволить полакомиться. А вот наши знаменитые бурятские бузы мы не делаем.

Напомним, на Студенческих играх Алисе Жамбаловой удалось вписать свое имя в историю. Именно она принесла России первое золото - в индивидуальной гонке классическим стилем на 5 км. Уже на следующее утро Алиса участвовала в персьюте - забеге свободным стилем на 5 км. Успев за неполные 24 часа восстановиться физически и психологически, землячка вновь оставила позади всех соперниц, опередив товарищей по команде Екатерину Смирнову и Яну Кирпиченко.

Отдохнув в Международный женский день, Алиса добавила в копилку сборной и в свою коллекцию еще одну медаль высшей пробы – на этот раз в эстафете. Ну а 11 марта сибирячка выиграла масс-старт на 15 километров.

- Доволен ли я результатом? – переспрашивает Саян Жамбалов. - Конечно, четыре медали не на каждой Универсиаде спортсмены завоевывают. Думаю, эти победы придадут дочери уверенности перед предстоящей Олимпиадой 2022 года. Она идет к успеху шаг за шагом, с каждым сезоном выступая все лучше!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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