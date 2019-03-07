2019-03-11T10:21:32+03:00
Общество

Владислав Свердлов: Пусть вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие

Директор Центрального рынка Иркутска поздравил женщин с 8 марта
Дарья АМУРСКАЯ
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Директор МУП «Центральный рынок» Владислав Свердлов поздравил с Международным женским днем представительниц прекрасного пола, которым предоставляются торговые места на Центральном рынке. В канун 8 марта женщины получили цветы и музыкальный подарок.

- Примите самые искренние поздравления с наступающим чудесным весенним праздником – Международным женским днем 8 марта! – обратился к предпринимателям, продавцам и жительницам Иркутской области Владислав Свердлов. - Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш день будет озарен счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие. Желаю вам доброго здоровья, любви, поддержки близких. Пусть взаимопонимание и согласие, спокойствие и радость всегда сопутствуют вам! Будьте счастливы и любимы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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