Владислав Свердлов: Пусть вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие

Директор МУП «Центральный рынок» Владислав Свердлов поздравил с Международным женским днем представительниц прекрасного пола, которым предоставляются торговые места на Центральном рынке. В канун 8 марта женщины получили цветы и музыкальный подарок.

- Примите самые искренние поздравления с наступающим чудесным весенним праздником – Международным женским днем 8 марта! – обратился к предпринимателям, продавцам и жительницам Иркутской области Владислав Свердлов. - Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый ваш день будет озарен счастливой улыбкой, а вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие. Желаю вам доброго здоровья, любви, поддержки близких. Пусть взаимопонимание и согласие, спокойствие и радость всегда сопутствуют вам! Будьте счастливы и любимы!