2019-03-11T12:13:35+03:00
Политика

Родители Иркутского района сдали ЕГЭ

К всероссийской акции присоединился и мэр муниципального образования Леонид Фролов
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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Родители Иркутского района сдали ЕГЭРодители Иркутского района сдали ЕГЭ
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- ЕГЭ - лишь одно из жизненных испытаний, которое вам предстоит пройти. Все задания составлены на основе школьной программы, поэтому каждый может успешно сдать экзамен, - дает напутствие – нет, не выпускникам, а их мамам педагог-организатор.

Проверка пройдена, телефоны и сумки сданы проверяющим, с собой только ручка и паспорт. Каждый занял место в классе и уже даже заполнил бланки, которые заботливо проверили учителя. Ошибок нет. Взрослые приступают к заданиям, освежая в памяти знания. Иркутский район присоединился к всероссийской акции. За парты в Оёкской школе сели взрослые - родители будущих абитуриентов. Вместе с ними русский язык написали мэр Леонид Фролов, начальник районного Управления образования Роман Зарипов и глава Оёкского МО Олег Парфенов.

- Я приехал поддержать участников акции, показать, что если ты подготовлен, то экзамен пройдет спокойно и без стрессов, - говорит мэр Иркутского района Леонид Фролов. - В этом убедились и родители, которые вместе со мной сегодня сдавали ЕГЭ. Думаю, они в правильном ключе настроят детей. Замечу, организационный процесс в Оёкской школе отлажен и находится на высоком уровне. Причем отлажен давно. Так что нет повода для волнений. Школа уже 8 лет является одним из двух пунктов проведения экзаменов в Иркутском районе. Сюда в горячую пору ЕГЭ - в мае и июне приезжают выпускники из деревень и поселков, которые расположены вблизи Александровского, Качугского и Московского трактов. Здесь же хранится и специальное оборудование: видеокамеры, переносные металлодетекторы, сканеры.

- Если 2 года назад мы получали комплекты бланков спецпочтой, - поясняет начальник Управления образования администрации района Роман Зарипов, - то сегодня мы распечатываем их и сканируем прямо в аудитории, а затем отправляем в пункт обработки экзаменов. Дети видят весь процесс.

Словом, ЕГЭ на селе ничем не отличается от городского. Единый госэкзамен одинаков для всех. В этом году около 200 выпускников школ района сдадут экзамены в Оёкской школе, еще столько же - во втором пункте: в новой «космической» школе в поселке Молодежном. Сюда привезли уже все необходимое из Пивоварской СОШ, где раньше сдавали ЕГЭ выпускники района. В этом образовательном учреждении в 2019 году начнется капитальный ремонт.

Но вернемся к родителям. Как они справились с испытанием? Сложно ли?

- Я - бывший учитель, поэтому знакома с процедурой, - делится Наталья Савельева из деревни Ревякина. - И у меня трое детей, двое из которых недавно окончили школу. Я волей-неволей им помогала готовиться, что-то учила с ними. Считаю, что если заниматься, то никаких трудностей не может возникнуть. К тому же ребята сдают так называемые пробники, точь-в-точь как настоящие ЕГЭ. И еще я заметила, что с каждым годом в заданиях все больше упор делается на анализ, умение выражать свое мнение.

- А мне было сложно, - говорит Татьяна Белова из Оёка. - Все-таки сколько лет назад школу окончила! Особенно трудно далось небольшое сочинение. Что касается заполнения документов, бланков, то здесь все просто.

И Наталья, и Татьяна - мамы активные. Они не только для своих детей приехали на акцию. На школьных собраниях они потом расскажут другим родителям о впечатлениях, о своем опыте сдачи экзамена; дадут советы, что называется, из первых уст. Так что акция в первую очередь полезная!

- Акция помогает не столь в образовательном плане, сколько в психологическом, - считает директор Оёкской школы Ольга Тыртышная. - Все-таки не все родители в полной мере осознают всю нагрузку, которая ложится на плечи подростков. А ведь даже то, что они едут в другую школу, где вокруг незнакомые учителя; заполняют бланки, в которых нельзя допускать ошибок, - все это порождает немало стрессов. Поэтому родительская поддержка очень важна!

Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в Иркутском районе проходила в третий раз и в первый - в школе Оёка. Ее участниками стали родители из Оёкского, Ревякинского, Уриковского и Хомутовского муниципальных образований. Итоги экзаменов направят всем экзаменуемым по электронной почте. Организаторы намерены продолжить традицию и в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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