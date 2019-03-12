В Киренском районе провели масленицу
В соревнованиях принимал участие спортивный клуб "Эрон", тренер Курбатов Игорь Михайлович
Концерт подготовлен МЦНТ и Д "Звезда".
Фото: пресс-служба Администрации Киренского района
Фото: пресс-служба Администрации Киренского района
Фото: пресс-служба Администрации Киренского района
Фото: пресс-служба Администрации Киренского района
Фото: пресс-служба Администрации Киренского района
Фото: пресс-служба Администрации Киренского района
Фото: пресс-служба Администрации Киренского района
Фото: пресс-служба Администрации Киренского района
Фото: пресс-служба Администрации Киренского района
Фото: пресс-служба Администрации Киренского района
ИСТОЧНИК KP.RU
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