2019-03-12T11:06:10+03:00
Общество

В Киренском районе провели масленицу

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Фото: пресс-служба Администрации Киренского районаФото: пресс-служба Администрации Киренского района
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В соревнованиях принимал участие спортивный клуб "Эрон", тренер Курбатов Игорь Михайлович

Концерт подготовлен МЦНТ и Д "Звезда".

Фото: пресс-служба Администрации Киренского района

Фото: пресс-служба Администрации Киренского района

Фото: пресс-служба Администрации Киренского района

Фото: пресс-служба Администрации Киренского района

Фото: пресс-служба Администрации Киренского района

Фото: пресс-служба Администрации Киренского района

Фото: пресс-служба Администрации Киренского района

Фото: пресс-служба Администрации Киренского района

Фото: пресс-служба Администрации Киренского района

Фото: пресс-служба Администрации Киренского района

Фото: пресс-служба Администрации Киренского района

Фото: пресс-служба Администрации Киренского района

Фото: пресс-служба Администрации Киренского района

Фото: пресс-служба Администрации Киренского района

Фото: пресс-служба Администрации Киренского района

Фото: пресс-служба Администрации Киренского района

Фото: пресс-служба Администрации Киренского района

Фото: пресс-служба Администрации Киренского района

Фото: пресс-служба Администрации Киренского района

Фото: пресс-служба Администрации Киренского района

ИСТОЧНИК KP.RU

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