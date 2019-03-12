В Киренском районе провели масленицу

Сибирячка, которая решилась на эвтаназию из-за тяжелой болезни, приехала на лечение в США после статьи в «Комсомолке»

Наталья Антонова из Бурятии вместе с сыном Андреем уже в Нью-Йорке и ждет начала обследований [фото, видео]