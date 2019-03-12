2019-03-12T14:52:47+03:00
Спорт

«Байкал-Энергия» уступила «СКА-Нефтянику в первом полуфинальном матче Суперлиги

Счет в серии до трех побед стал 1:0 в пользу хабаровских армейцев
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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«Байкал-Энергия» уступила «СКА-Нефтянику в первом полуфинальном матче Суперлиги. Фото: Татьяна ГЛЮК.«Байкал-Энергия» уступила «СКА-Нефтянику в первом полуфинальном матче Суперлиги. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Хокккеисты иркутской «Байкал-Энергии» неудачно начали полуфинальную серию Суперлиги против хабаровского «СКА-Нефтяника». В первом матче на арене «Ерофей» бело-синие уступили действующим чемпионам России со счетом 4:8.

Счет в матче хозяева открыли уже на 2-й минуте после гола Максима Ишкельдина. Отыграться нашим парням удалось через 18 минут. Отличился лучший бомбардир иркутской дружины Евгений Волгужев. Однако равный счет продержался недолго. Вскоре армейцы вырвались вперед на два мяча. Ответить на это бело-синие смогли лишь одним голом в исполнении Антона Шевцова, после чего вновь отдали инициативу и позволили «СКА-Нефтянику» еще дважды поразить ворота Григория Лапина. На перерыв хабаровчане ушли, уверенно лидируя 5:2.

Второй тайм хозяева начали еще более мощно, забив уже на 14-й секунде. Отличился швед Эрик Петтерссон. Следующий отрезок игры остался уже за иркутянами. Сначала наш штатный пенальтист Виталий Денисов в очередной раз классно пробил с 12-метрового, и прошил ворота экс-голкипера иркутян Дениса Рысева. А затем форвард Тимофей Безносов сократил отставание до минимума. Однако, концовка матча осталась за действующими чемпионами. Все тот же Эрик Петтерссон и Артем Бондаренко поставили жирную точку в игре, отправив в сетку наших ворот еще два мяча.

- Упорный получился матч, - прокомментировал исход игры главный тренер «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев. - Соперник играл очень плотно в обороне, рассчитывая на контратаки. Что-то у нас получилось, что-то получилось у соперника. Но это только первый матч, вся серия впереди.

Добавим, что второй матч полуфинальной серии, которая длится до трех побед, состоится уже 13 марта. Команды вновь встретятся на арене «Ерофей». Стартовый свисток к игре прозвучит в 17.00 по иркутскому времени. Третья встреча пройдет в Иркутске 16 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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