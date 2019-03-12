2019-03-12T14:59:07+03:00
Общество

Заменили парадные двери на пластиковые на почте в Иркутске: служба по охране объектов культурного наследия начала проверку

В ведомстве проверят законность «ремонта», который бурно обсуждают пользователи соцсетей [видео]
Олег ФЕДОРОВ
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Заменили парадные двери на пластиковые на почте в Иркутске: служба по охране объектов культурного наследия начала проверкуЗаменили парадные двери на пластиковые на почте в Иркутске: служба по охране объектов культурного наследия начала проверку
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Региональная служба по охране объектов культурного наследия проверит законность установки новых пластиковых дверей в здании «Почты России» на улице Степана Разина, 23 в Иркутске. Это не на шутку взбудоражило горожан, гневные посты стали появляться в соцсетях еще в выходные. Многие посетители посчитали, что отделение потеряло свою изюминку. Проверку начала Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

- В ближайшее время собственник здания получит акт проверки,- сообщили в ведомстве. – Результаты передадим в мировой суд.

А в чем сыр бор? Здание иркутского почтамта строилось в течение четырех лет с 1790 по 1794 годы. Затем в конце 19 века его перестроили после иркутского пожара. Однако, сама дверь, которая так приглянулась иркутянам, не смотря на свой винтажный стиль, никакой исторической ценности не имеет. Так считают, по крайней мере, сотрудники почты.

- Деревянная дверь-тамбур была изготовлена одним из сотрудников отделения почты № 25, - сообщили в «Почте России». – Это было относительно недавно - в 1990-х годах прошлого века.

Само собой деревянные двери уже отработали свой срок и их решили заменить на более теплые и звуконепроницаемые - пластиковые. А вот теперь на входе благодаря замене дверей установили пандусы для маломобильных граждан. Вообще все здание, которое является памятником архитектуры, давно нуждается хотя бы в косметическом ремонте.

Сотрудники Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, в свою очередь, говорят, что перед началом любых строительных работ в такого рода зданиях, собственник должен обязательно получить разрешение на их проведение. Если проверка покажет, что никакого согласования не было, то почту оштрафуют на миллион рублей. Ну, а споры вокруг того что лучше - старый архитектурный стиль парадных дверей или новый бездушный, но практичный вход в здание еще долго не утихнут.

Заменили парадные двери на пластиковые на почте в Иркутске: служба по охране объектов культурного наследия начала проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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