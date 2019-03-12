2019-03-12T07:42:42+03:00
Общество

“Абитуриент-2019”: Творческие профессии и базовые знания - в Иркутском художественном колледже имени Копылова

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Людмила Назарова, директор Иркутского областного художественного колледжа им. И. Л. КопыловаЛюдмила Назарова, директор Иркутского областного художественного колледжа им. И. Л. Копылова
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Одно из старейших и наиболее известных художественных учебных заведений Сибири - Иркутский художественное колледж имени И.Л. Копылова - раскрывает подробности набора будущих студентов! Сегодня в колледже открыты три отделения - живописное, дизайна и декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Как и когда проходят вступительные испытания? Где выставляются начинающие мастера и художники? Как проходит обучение? Об этом и не только в эфире радио “Комсомольская правда” (91,5 fm в Иркутске, 99,5 fm в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира) рассказала директор колледжа Людмила Назарова.

Подробная информация для будущих студентов на сайте: www.irkhu.ru в разделе “Абитуриенту”.

На радио КП директор Иркутского художественного училища.

Тема дня - Иркутск 12.03.19

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ИСТОЧНИК KP.RU

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