Настоящая детективная история произошла в Иркутске. 30-летний иркутянин пришел в гости к своей бывшей подруге, чтобы выяснить отношения. Но оказалось, что девушка уже нашла себе нового парня. И такой визит из прошлого ему пришелся не по душе. Вместе со своим другом он решил проучить экс-бойфренда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/696819" frameborder="0"></iframe> Новый любовник иркутянки похитил и ограбил ее бывшего мужа.ГУ МВД по Иркутской области

Скрутив мужчину, молодые люди вывели его на улицу и затолкали в машину. В духе гангстерских фильмов, они привезли свою жертву на берег реки Ангара на улице Верхняя Набережная. Под дулом стартового пистолета похитители отобрали у иркутянина деньги, телефон и ключи от иномарки.

Посчитав, что их беседа должна продолжиться, новый любовник со своим приятелем отвезли мужчину на квартиру по улице Богдана Хмельницкого. Там-то их задержали полицейские, освободив заложника.

– Похитителями оказались 18 и 21-летние жители Иркутска, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Один из них уже был ранее судим.

В ближайшее время суд выберет меру пресечения для ревнивого иркутянина и его друга. Сыщики продолжают выяснять все детали случившегося. Расследование продолжается.