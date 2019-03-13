Три актуальных вопроса о ЖКХ в Иркутске: "мусорная реформа", оплата за отопление, льготы

Когда приходит счет за услуги ЖКХ, то часто возникает непонимание, почему, например, в одном месяце одни цифры, в другом другие. Новые строчки, тарифы, начисления - запутаться можно. Бывают претензии и к качеству. Куда обращаться и о чем нужно знать, прежде чем бежать в управляющую компанию, - в нашем ликбезе.

За отопление - по факту

Сейчас жители 15 территорий Приангарья, в том числе Иркутска, Ангарска и Усолья-Сибирского, оплачивают за отопление по факту. То есть когда батареи в доме горячие, то приходит счет с той суммой, на которую и получили тепло в своем жилье. Получается, зимой, особенно в лютые морозы, эта цифра вырастает в разы, а вот летом - по нулям. Раньше схема была иной. За тепло рассчитывались равными долями. Общую сумму раскидывали на 12 месяцев, а в конце года проходила еще так называемая корректировка - перерасчет с учетом реально израсходованного тепла.

Зачем же ушли от прежней схемы? Власти посчитали, что порядок оплаты «по факту» позволяет обеспечить полную прозрачность расчетов и выгоден всем потребителям. Статистика жилнадзора вторит: в 2018 году обращений по правильности начислений платы поступило на 1132 меньше, чем в 2017-м. А в этом году нет ни одной жалобы. Кстати, всем муниципалитетам рекомендовали переходить на оплату по факту. И в первую очередь Братску, Саянску, Слюдянке и Байкальску.

«Мусорная» реформа - в силе

С 1 января все регионы России должны были перейти на новую систему и 57 субъектов успешно с этим справились, в том числе и Иркутская область. У нас определены два региональных оператора: РТ-НЭО обслуживает юг, Братский полигон ТБО отвечает за чистоту 11 северных территорий. Регоператоры курируют весь процесс уборки. Кроме того, принято предварительное решение и об оплате: пока стоимость услуги зависит от количества квадратных метров жилья. В чем главное изменение? Услуга стала коммунальной. Однако это не значит, что он априори увеличился. На некоторых территориях даже уменьшился. В целом же вырос не более чем в два раза.

Определен и норматив накопления мусора. Он таков: 2,1 куба на человека для жителей Иркутска, Братска и Ангарска и 1,56 куба для остальных муниципалитетов. Норматив с общей площади жилого помещения составляет 0,085 кубометра на квадратный метр, для остальных муниципальных образований - 0,063 м3/м2. Тариф для муниципальных образований, входящих в зону «Север», определен в 595,33 руб./куб. м, в зону «Юг», - в 522,89 руб./куб. м.

Как считаем? Например, площадь квартиры - 50 м2. Берем норматив по площади, умножаем на тариф и еще на количество квадратных метров. Формула такова:

0,085 * 522,89 * 50 = 2222,27 руб./год, или 185,18 руб./месяц.

К слову, городам и районам Приангарья дали право со второго квартала самим выбрать, как начислять плату за ТКО. Власти при принятии решения обязательно учтут мнение жителей. В январе-марте плата начисляется, исходя из количества квадратных метров. В Иркутске голосование за способ начисления платы за вывоз мусора проходит на сайте администрации города Иркутска и продлится до 20 марта. Пройти опрос может любой горожанин старше 14 лет.

Для справки: если мы будем оплачивать коммунальную услугу исходя из количества человек, то формула будет выглядеть так:

2,1 * кол-во чел. * 522,89 = 2,1 * 1 * 522,89 = 1098,07 руб./чел./год, или 91,5 руб./месяц с 1 человека.

СПРАВКА «КП»

Зона «Юг» включает в себя 31 территорию, в том числе Иркутск, Ангарск, Тулун, Саянск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Зиму, Бодайбо.

Зона «Север» - это Братск и Усть-Илимск, а также Братский, Катангский, Киренский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Тайшетский, Усть-Илимский, Чунский и Усть-Кутский районы.

Льготы сохраняются

Между прочим, компенсация расходов на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами предоставляется на тех же основаниях, что и прочие льготы на услуги ЖКХ. Этот вопрос - в компетенции управлений социальной защиты по месту жительства. Именно здесь и решат, предоставить ли «скидку» тому или иному жителю, после того, как в соцзащиту поступят сведения от регоператора об оплате услуги за вывоз мусора. Важное уточнение! Если человек уже числится льготником, то дополнительно приходить в соцзащиту для назначения компенсации за услуги по обращению с ТКО не надо!

Напомним, меры социальной поддержки в форме денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг установлены: для отдельных категорий ветеранов и членов их семей, инвалидов и семей, в которых воспитывают детей-инвалидов, ветеранов труда, тружеников тыла, многодетных семей и других.

БУДЬ В КУРСЕ!

Сколько платим за свет?

С 1 января 2019 года для населения, проживающего в городских населенных пунктах Приангарья, установлен тариф на электрическую энергию 1,078 руб./кВт.ч. Этот тариф действует до 30 июня 2019 года. С 1 июля по 31 декабря тариф составит 1,11 руб./кВт.ч. Для сельских жителей с 1 января по 30 июня - 0,7546 руб./кВт.ч, с 1 июля 2019 года - 0,777 руб./кВт.ч.