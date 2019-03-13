2019-03-13T11:56:42+03:00
Общество

Скандальная выходка в Иркутске: пьяный нарисовал у себя на лбу свастику и зашел в школу

За появление в образовательном учреждении он получит штраф
Олег ФЕДОРОВ
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Скандальная выходка в Иркутске: пьяный нарисовал у себя на лбу свастику и зашел в школу.Скандальная выходка в Иркутске: пьяный нарисовал у себя на лбу свастику и зашел в школу.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Молодой человек, явно навеселе, изображает подобие танцев, кривляется и паясничает прямо во дворе одной из иркутских школ. Все его па сопровождаются громкой музыкой, которая издается из портативных колонок. Такую картину наблюдали школьники на перемене в январе 2019 года. Парень явно хотел быть в центре внимания, поэтому вскоре начал исполнять акробатические номера: скатывался с детской горки, лазил по шведской стенке как обезьяна.

В какой-то момент публика начинает остывать к нему. Тогда в голову разошедшемуся артисту приходит нездоровая мысль. Он берет черный маркер и рисует у себя на лбу свастику. После этого снимает куртку и украшает свою грудь справа нацистским крестом. В таком виде он каким-то чудом умудряется попасть в здание школы, где начинает бегать по коридорам, показывая всем результаты своих «художественных способностей».

- Немедленно прекратить,- потребовала директор школы, вызвав полицию.

Его отвезли в отделение. Там и выяснилось, что парень не относится к неонацистам, просто это выходка пришла к нему по «пьяной лавочке».

Вначале правонарушителя могли дать на пятнадцать суток за публичную демонстрацию запрещенной нацистской символики. Но поскольку он признал свою вину и раскаялся в содеянном, Октябрьский районный суд Иркутской области заменил административный арест штрафом в одну тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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