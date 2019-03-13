2019-03-13T14:05:00+03:00
Спорт

Полный разгром: «Байкал-Энергия» бита «СКА-Нефтяником» во втором полуфинальном матче

В воротах иркутян побывало 17 мячей
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Полный разгром: «Байкал-Энергия» бита «СКА-Нефтяником» во втором полуфинальном матче. Фото: Татьяна ГЛЮК.Полный разгром: «Байкал-Энергия» бита «СКА-Нефтяником» во втором полуфинальном матче. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» без шансов проиграли в гостях хабаровскому «СКА-Нефтянику» во втором матче полуфинальной серии Суперлиги со счетом 1:17. Таким, образом, счет в серии до трех побед стал 2:0 в пользу действующих чемпионов России.

По сути, исход второй встречи армейцы решили в свою пользу еще в первом тайме. В ворота голкипера бело-синих Максима Негруна влетело просто неприличное количество мячей – 9. Хотя в дебюте игры бело-синие не позволили хозяевам льда оторваться в счете. Пропустив на 4-й минуте от шведского легионера «СКА-Нефтяника» Эрика Петтерссона, наши парни восстановили равновесие уже через две минуты. Отличился Денис Цыцаров. После этого в наши ворота посыпался град голов. Три мяча на свой счет записал форвард армейцев Артем Бондаренко, по два Павел Рязанцев и Максим Ишкельдин, еще один раз отличился Александр Антипов. На перерыв дальневосточная команда ушла с более чем комфортным преимуществом 9:1.

Второй отрезок получился почти таким же результативным и прошел он в похожем ключе, что и первый. Мячи продолжили сыпаться в ворота иркутской дружины. Максиму Негруну пришлось вынимать "снаряд"из сетки еще восемь раз, после точных ударов Алана Джусоева, Артема Бондаренко, Александра Кима, Павла Рязанцева (забил 2 мяча), Эрика Петтерссона, Олега Толстихина и Яниса Бефуса. Как итог: ужасные для нашей команды цифры на табло 1:17. Такого кошмарного поражения не припомнят даже иркутские болельщики со стажем.

Напомним, первый матч серии закончился со счетом 8:4 в пользу хабаровчан.

Третий полуфинальный матч состоится уже в Иркутске. Обращаем внимание, что встреча, намеченная на 16 марта на стадионе «Рекорд», из-за теплого прогноза погоды, начнется в 11.00. В этой игре «Байкал-Энергию» устроит только победа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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