Пять важных вопросов «Иркутскэнергосбыту»

Не секрет, что сфера жилищно-коммунальных услуг вызывает много вопросов. За что платим? Как проводятся начисления? Почему в этом месяце сумма в квитанции одна, а в прошлом другая? Где удобнее рассчитываться за отопление и электроэнергию? Обо всем этом мы спросили во время ЖКХ-марафона на радио «Комсомольская правда» в Иркутске» (91,5 FM) начальника управления по работе с ЖКХ ООО «Иркутская энергосбытовая компания» Оксану Придиус. Она доходчиво и обстоятельно дала ликбез. А мы, в свою очередь, также понятно рассказываем о самом главном. Итак…

04.03.2019 ЖКХ марафон (Оксана Придиус) 00:00 00:00

Зимой платим больше, летом - по нулям

- Сегодня жители 15 территорий Приангарья, в том числе Иркутска, Ангарска и Усолья-Сибирского, каждый месяц видят в квитанциях разные суммы оплаты за отопление. Все потому, что здесь теперь рассчитываются за тепло по факту. Вот и получается, что зимой, особенно в морозы, когда батареи работают на полную мощность, стоимость этой услуги выше, а летом вовсе отсутствует. Люди видят разные цифры, и у них все еще есть непонимание: а почему так?

Да, раньше было по-другому. За тепло в доме рассчитывались равными долями. То есть каждый месяц независимо от времени года мы с вами относили коммунальщикам определенную фиксированную сумму. Формировалась она согласно показаниям общедомового прибора учета тепла за предыдущий год. Ее-то потом и делили на 12. Плюс раз в год происходила так называемая корректировка - перерасчет с учетом реально израсходованного тепла. Те, кому пришлось доплачивать, причем довольно весомые суммы, обрывали телефон кол-центра энергетиков, шквал звонков приходился на март - апрель. Сейчас вопросы на горячую линию тоже поступают и даже много, но только в другом ключе: некоторые до сих пор не понимают, что они платят за фактическое потребление тепла. Да, платежи теперь неравномерные и зимой бьют по кошельку. Но ведь при этом нет никакой переплаты! Все по факту. Кроме того, специалисты напоминают: расчетный период не с 1-го по 31-е числа месяца, а с 23 – 25-го по 23 – 25-е число. То есть, несмотря на то что январь был относительно теплым, в оплату за этот месяц попали еще и самые холодные последние дни декабря, поэтому сумма выше. То же самое коснется и февраля, первая половина которого выдалась аномально холодной.

Попали в беду? Получите рассрочку

- Никто не застрахован от болезни, потери работы и других бед, когда совсем нет денег и нечем платить за коммуналку. Главное в таком случае - не молчать и не прятаться! Накопили долги? Выйдите с нами на диалог. В компании идут навстречу клиентам, которые попали в трудную жизненную ситуацию и по соглашению могут предоставить им рассрочку на 6 месяцев. В исключительных случаях, если одобрит комиссия, а должник представит документы, что находится в затруднительном финансовом положении, мы готовы увеличить срок рассрочки до года.

Кстати, первым шагом к решению проблемы может стать звонок в кол-центр. Он работает круглосуточно, а не с 8 до 17 часов, как думают многие. К тому же есть функция заказа обратной связи. Специалист обязательно свяжется с вами, как только освободится.

И еще один момент. Если вы все-таки ставите под сомнение обоснованность платежей, у вас есть право по письменному заявлению получить подробный отчет о расчетах. В документах, которые предоставит «Энергосбыт», вы увидите, сколько потребил за тот или иной период времени общедомовой прибор учета, в совокупности жители всех квартир в вашем доме и даже количество тепла, которое ушло на обогрев нежилых помещений, если такие имеются. В конце концов, никто не запрещает обратиться и в Службу жилищного контроля. Здесь рассмотрят жалобу.

За долги электричество вправе отключить даже в мороз

- Вы не можете прийти в магазин и взять с витрины булку хлеба, пообещав рассчитаться за нее через месяц. То же самое и с коммунальными услугами. Вы живете в комфорте: в доме есть свет, батареи горячие, и за это совершенно обоснованно нужно платить. По закону мы имеем право применять к должнику две кардинальные меры: отключать электроэнергию и поставить заглушки на канализацию.

Такие меры, заметим, никак не зависят от времени года - будь то зима или лето. Не вправе отключать коммунальщики только отопление. Увы, но как раз такой способ воздействия на сознательность граждан самый эффективный. Правда, прибегают к нему в исключительных случаях. Обычно энергетики начинают более демократично: используют автодозвон, СМС-информирование, отправляют сообщение на электронную почту, в «Личный кабинет». Применяют, наконец, судебный приказ, когда у жильца еще есть шанс в добровольном порядке погасить долг. Уточним, все это стало возможным 2 года назад, когда законодатель упростил процедуру уведомления, отменив условие «под роспись». При этом компания соблюдает требование - добиться подтверждения, что должник предупрежден. В этом помогает, например, система звукозаписи, отчеты о доставке СМС-сообщений или электронных писем.

Для справки: сейчас в должниках за тепло числятся 131 тыс. жителей Иркутской области, за электроэнергию - 330 тыс. Общая сумма долга перевалила за 800 млн рублей.

Вся информация в «Личном кабинете»

- Нашим клиентам уже давно доступен «Личный кабинет». Его можно завести на смартфоне, скачав мобильное приложение «Иркутскэнергосбыт», а также пользоваться им через компьютер, зайдя на официальный сайт компании: www.sbyt.irkutskenergo.ru. «Личный кабинет» мы постоянно совершенствуем, добавляя новые опции. Например, клиент может увидеть квитанции за 3 последних месяца.

Мобильное приложение доступно как в Google Play, так и в Аpp Store. Чтобы пользоваться им, достаточно ввести номер лицевого счета (договора) и придумать надежный пароль. Один клик - и вы можете передать показания приборов учета, посмотреть расчеты, задать вопрос специалисту, узнать адреса офисов «Энергосбыта». Кроме того, в прошлом году компания запустила «вайбер-бот» - робот тоже умеет принимать показания, считывая сканер-код и отвечать на вопросы. В свою очередь специалисты в офисах отмечают, что очередей стало меньше - люди доверяют информационным технологиям.

Кстати, об очередях. В этом году их наблюдали в офисе Иркутска II. Все потому, что жители 79 многоквартирных домов, которые ранее обслуживала сетевая компания «Иркут», приняли решение перейти на систему прямых расчетов, то есть напрямую платить за тепло и электроэнергию ресурсоснабжающей организации. Для этого на законодательном уровне установлен переходный период - 3 месяца. Однако многие жители решили, что в этой связи необходимо заключить с «Энергосбытом» письменный договор. Поэтому и образовались очереди. На самом деле эта процедура необязательна. Договор считается заключенным с момента первого технологического присоединения. То есть если в доме есть отопление и электроэнергия, то априори есть и договор.

Кардинальных перемен в 2019 году не предвидится

- В 2018 году было два важных решения Конституционного суда РФ, и касались они расчетов за отопление. Их усложнили. Ключевой момент - это то, что если у собственника в квартире установлен индивидуальный прибор учета тепла, это не означает, что он рассчитывается только за то, что потребляет в своих квадратных метрах. Он несет еще и общедомовые расходы.

Речь идет о том, что и подъезд, и, допустим, комната консьержа - все это общее. Таким образом, размер платы за отопление учитывает и индивидуальное потребление, и общедомовое. И еще нюанс: летом 2020 года должен вступить в силу закон, по которому за состоянием индивидуальных приборов учета, их проверкой и переустановкой должны следить ресурсные или сетевые компании. Однако пока еще нет конкретики, как все будет происходить на деле. Коммунальщики ждут соответствующих актов и документов. В этом же году никаких кардинальных перемен в сфере ЖКХ не предвидится.

СКАЗАНО

- Год назад мы поддерживали переход на оплату тепла по факту, поскольку этот метод дает прозрачность и понятность расчетов. И сегодня убеждаемся, что были правы: в 2018 году обращений по правильности начислений платы к нам поступило на 1132 меньше, чем в 2017-м. А в этом году вообще нет ни одной жалобы.

Александр ПРОЦЕНКО, руководитель Службы государственного жилищного надзора Иркутской области.

На правах рекламы.