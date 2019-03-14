Как оплатить проезд в транспорте безналично

Помните, было время, когда модные блогеры в соцсетях массово делились своими историями: «Как я отказался от наличных и не умер» или «Как я месяц прожил без наличных». Я не блогер, но с появлением в моем кошелке пластиковой карты старался использовать ее отнюдь не для снятия наличных. Наоборот, активно расплачивался ею там, где это было возможно. Правда, до недавних пор все время «спотыкался» на общественном транспорте - нельзя там было платить картой! Когда же в Иркутске наконец появились «безналичные» трамваи-автобусы, ну вы понимаете, кто одним из первых уверенно протянул свою бесконтактную банковскую карту к терминалу безналичной оплаты? Конечно, я! Хотя нужно признать, что к этому времени моя банковская карта уже перекочевала в мой смартфон.

В каком транспорте есть безнал

Да, пока в Иркутске безналичные расчеты возможны только в муниципальном транспорте, но зато во всех видах: в автобусах, трамваях и троллейбусах. В автобусах и троллейбусах терминал находится на стойке рядом с водителем. Сообщаете водителю, что платите картой, и прислоняете ее или свой смартфон к экрану - как правило, до оборудования можно легко дотянуться рукой.

В трамваях ведете расчеты через кондуктора - у него в руках сейчас универсальный терминал. С его помощью он пробивает и обычный билет за наличные, и обилечивает тех, кто оплачивает проезд бесконтактными картами, а также специальными социальными картами, которыми пользуются пенсионеры.

Кстати, сегодня безнал также доступен и в соседних городах: в ангарских трамваях и на нескольких городских маршрутах Шелехова. Возможно, в перспективе такими же терминалами оборудуют и коммерческий транспорт: маршрутные такси, автобусы междугородних сообщений.

Считай свои расходы на проезд

Как известно, несмотря на то что проект по оборудованию транспорта терминалами для безналичных расчетов внедрен с участием Сбербанка, к оплате принимаются бесконтактные карты любых банков. Вы можете, в том числе, платить с помощью других носителей бесконтактной технологии: например, смартфонов, поддерживающих Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Принимаются и умные гаджеты: часы, браслеты. Кстати, кредитной картой также можно оплатить проезд. А почему нет, если вдруг дебетовой карты не оказалось под рукой! Только не забудьте вовремя погасить задолженность.

Кстати, у меня карта Сбербанка, поэтому в интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»* все мои поездки можно легко отследить, а в конце каждого месяца еще и увидеть общий объем затрат на транспортные расходы. Удобно? Конечно! Попробуй вспомнить и оцифровать все поездки, если рассчитываешься наличными.

И да, не забывайте, что сегодня многие заинтересованы в развитии безналичных платежей. Поэтому не поленитесь и узнайте в вашем банке о наличии программ лояльности. Такие программы делают ваши расчеты по картам выгодными, так как часть потраченных средств возвращается в виде бонусов или кэша.

Хватить прожигать время на платежах

Я совершенно осознанно отказывался от наличных. При расчетах картой экономия времени получается существенной. Казалось бы, здесь минуту, там две минуты сэкономил, а в результате, перефразируя некогда популярную пословицу, минута час бережет.

Согласно моим подсчетам, ранее в неделю я экономил,рассчитаваясь в магазине, кафе и столовой в среднем 59 минут, а с учетом транспорта теперь уже 1 час 27 минут. В год, по грубым подсчетам, я экономлю 75 часов своего времени. Впечатляет? Бесспорно! При этом не нужно снимать наличные, менять крупные купюры перед тем, как сесть в транспорт, не нужно ждать и пересчитывать сдачу. Долой карманы, которые постоянно предательски рвутся от тяжести монет!

Кому удобно

Запуск бесконтактных платежей делает поездку в общественном транспорте более комфортной в плане расчета за проезд не только для пассажира. Думаю, что перевозчикам технология позволяет повысить качество обслуживания, увеличить собираемость выручки. А еще, проанализировав информацию по платежам, могу сказать, что современные технологии это позволяют - можно узнать много полезных данных. Например, понимать пиковое время и пускать в это время два автобуса вместо одного и так далее. Очевидно, что будущее, к которому мы идем, - это безналичные города, где все желающие могут полностью перейти на расчет банковскими картами и дистанционные платежи. Скорее бы.

*Интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно держателям международных банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования интернет-банка и мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» уточняйте на сайте www.sberbank.ru.

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