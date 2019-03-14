2019-03-14T10:10:52+03:00
Происшествия

Шамана, который сжег верблюдов под Ангарском, оштрафовали на 3 тысячи рублей

Наказала Артура Цыбикова ветеринарная служба [фото, видео]
Олег ФЕДОРОВ
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Шамана, который сжег верблюдов под Ангарском, оштрафовали на 3 тысячи рублей. Фото предоставлено Артуром Цыбиковым.Шамана, который сжег верблюдов под Ангарском, оштрафовали на 3 тысячи рублей. Фото предоставлено Артуром Цыбиковым.
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Больше месяца назад обряд жертвоприношения верблюдов под Ангарском наделал много шуму. И страсти не утихают до сих пор! Тогда, напомним, шаманы из организации «Вечно Синее Небо» привезли из Бурятии пять животных, а потом сожгли их туши на костре. Все это – под звуки бубнов и ритуальные хороводы. Обряд, видео с которым облетел интернет, провели якобы для «укрепления народов России». Проверку провела прокуратура, но факта жестокого обращения с животными не нашла. Однако штраф Артур Цыбиков все же получил. За что?

Сожгли 5 верблюдов: в Бурятии осудили ритуал байкальских шаманов.Видео канала «Восточная Азия». Шаманы Сибири «Вечно Синее Небо»Предоставлено "КП"

Он не предупредил ветеринарные службы Бурятии и Ангарска о покупке экзотических парнокопытных, соответственно, верблюдов не проверили, не поставили на карантин. А вдруг они были носителями какой-либо болезни?

И вот Цыбиков уже устраивает пресс-конференцию в Иркутске. Какие еще «необычные» идеи он готов воплотить?

- Хочу в конце июня провести съезд служителей древнейшего культа России в Ангарске, - говорит он. – Приедут более тысячи шаманов и мы будем говорить о том, что нужно создавать пятую конфессию.

Шамана, который сжег верблюдов под Ангарском, оштрафовали на 3 тысячи рублей.

Шамана, который сжег верблюдов под Ангарском, оштрафовали на 3 тысячи рублей.

Речь идет о шаманизме. Цыбиков мечтает познакомить общественность с шаманскими практиками, считая, что это поможет развивать и сохранять бурятскую культуру. Что касается обряда с верблюдами, то повторять его он не намерен.

- Если подобный обряд выполнить неправильно, то злой рок может коснуться не только шамана, но и всю его семью на 9 колен вперед, - говорит Цыбиков.

Кстати, с должности заместителя Верховного шамана России его не сняли. Как сам говорит Артур – такое решение может быть принято только на общем съезде, который проводится раз в три года. Следующий – в 2021 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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