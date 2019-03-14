Многодетная семья усыновит малыша, брошенного в подъезде родной матерью в Бурятии

В небольшом бурятском городке Северобайкальск продолжаются поиски женщины, которая ранним утром, 9 марта бросила собственного новорожденного малыша в подъезде одного из 3-х этажных домов. Местные жители, которые и нашли грудничка, до сих пор не понимают, как мать могла завернуть только что родившегося мальчика в два полотенца, положить его в пакет и оставить прямо у входной двери в подъезде.

Здесь жители дома нашли малыша. Фото: СУ СК России по Бурятии.

Благо через несколько минут мимо проходила семейная пара. Они сразу занесли младенца к себе в квартиру и вызвали скорую помощь. За то время, что он пролежал на холодном полу, малыш успел получить переохлаждение организма. Врачи также выяснили, что ребенок появился на свет на 37-ой неделе беременности. А пуповину ему перетянули обрывком ткани от футболки. К счастью, никаких нарушений в его развитии нет.

О поступке горе-матери тут же узнал весь Северобайкальск. Поэтому неудивительно, что практически на следующий день нашлись люди, которые захотели усыновить малыша, у которого пока даже нет имени.

- Его будет воспитывать благополучная, многодетная семья из нашего города, - рассказывают «Комсомольской правде» в Иркутске в органах опеки и попечительства администрации Северобайкальска. – Они обратились к нам, как только узнали об этой шокирующей новости и уже оформили часть документов на усыновление.

Полотенце, в котором нашли младенца. Фото: СУ СК России по Бурятии.

К новым родителям мальчик, скорее всего, отправится как только его выпишут из больницы. Правда, афишировать себя его новые родители не захотели, как и комментировать свой благородный поступок. Известно лишь, что эта семейная пара уже воспитывает четырех детей и считается едва ли не образцовой в Северобайкальске.

Ну а биологической матерью младенца займется следственный комитет. Найти ее помогут изъятые биологические материалы, необходимые для проведения ДНК-исследований, с помощь которых можно будет установить материнство.

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