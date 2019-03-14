Убийцы, которые устроили кровавую резню в Усть-Орде, предстанут перед судом

Утром 22 апреля 2018 года жительница поселка Усть-Ордынский проснулась от громкого стука в дверь. На пороге стоял ее зять с окровавленной головой. Он едва дошел до телефона и вызвал скорую и полицию.

- Что случилось? – Вашего мужа больше нет! Он был во дворе, когда на нас напали, его зарубили.

До приезда скорой помощи, мужчина успел рассказать что произошло. Они проснулись от визга собаки во дворе. В дом вошли двое мужчин. Первым под «горячую руку» убийц попал 65-летний мужчина, который находился во дворе с псом. Дальше, нападавшие спокойно проникли в дом. Нападавших сразу узнали – один из них бывший муж внучки погибшего.

Анастасия познакомилась с ним, когда ей было 14 лет. Мужчина соблазнил школьницу и получил за это срок. Освободившись, он женился на Насте. Но семейная жизнь не удалась. Не выдержав постоянных побоев, девушка подала на развод. Она считала, что история забылась – уже вновь вышла замуж и родила ребенка. Но бывший решил ей отомстить, они вдвоем с приятелем вооружились топором и мотком колючей проволоки и отправились «на охоту».

Спастись удалось не многим.

- Сама Настя сиганула в окно, упала в палисадник, а там потеряла сознание,- сообщила тетя пострадавшей. - Вторая племянница, которой всего 10 лет, выбежала из дома и спряталась в огороде. В доме еще спал годовалый ребенок, к счастью он не пострадал.

Дальше изверги отправили на тот свет 32-летнюю хозяйку дома, 65-летнего свекра. Совершив черное дело, убийцы подались в бега. Их поймали через несколько дней. В отделении они сразу во всем сознались.

- Уголовное дело в отношении двух жителей поселка Усть-Ордынский передали в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Это было тщательно спланированное убийство.

Эксперты в течение года устанавливали все обстоятельства трагедии, провели 20 следственных экспериментов, опросили 15 свидетелей. В итоге материалы уголовного дела составили 10 томов. Сегодня их отправили в Иркутский областной суд.