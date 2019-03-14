Снег упал на школьницу в центре Иркутска: ребенка доставили в больницу
В Иркутске от падения снега с крыши пострадал ребенок. Как стало известно «Комсомолке» школьница и ее мать проходили по улице Горького мимо дома №31. По предварительным данным, там была растянута оградительная лента, предупреждающая об опасности.
Проигнорировав знак, мама с ребенком прошли под лентой. В это время с крыши упал снег, который попал прямо на школьницу.
- Девочку доставили в травматологическое отделение Ивано-Матренинской больницы, - рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области. – Ее госпитализировали с травмами средней тяжести.
Информация уточняется.
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ИСТОЧНИК KP.RU