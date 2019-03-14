2019-03-14T18:17:23+03:00
Общество

Снег с крыши упал на 8-летнюю девочку в центре Иркутска: СК проводит проверку

Ребенка с травмами средней тяжести доставили в Ивано-Матренинскую больницу
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Снег с крыши упал на 8-летнюю девочку в центре Иркутска: СК проводит проверку.Снег с крыши упал на 8-летнюю девочку в центре Иркутска: СК проводит проверку.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Сыщики выясняют подробности инцидента, который произошел в центре Иркутска. Днем 14 марта с крыши дома №31 по улице Горького скатилась глыба снега, которая упала на 8-летнюю девочку.

- Проводится доследственная проверка по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что пострадавшего ребенка с травмами средней тяжести доставили в травматологическое отделение Ивано-Матренинской больницы. Осмотрев девочку, врачи приняли решение госпитализировать школьницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снег упал на школьницу в центре Иркутска: ребенка доставили в больницу. Девочку с травмами средней тяжести госпитализировали в Ивано-Матренинскую больницу. Подробности.

Убийцы, которые устроили кровавую резню в Усть-Орде, предстанут перед судом. Их жертвами стали пять человек, в том числе маленький ребенок. Подробнее.

Деньги ваши? Будут наши: телефонные мошенники поставили рекорд по количеству жертв в Иркутской области. С начала года деньги аферистам отдало более 300 человек. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Сведу рога... и набью новые»: откровения тату-мастера о странных идеях клиентов, черных белках глаз и современной моде
Илья Губарев из Тольятти известен как первый в России человек с татуировками на белках глаз. Автор блога, шоумен поделился с «КП-Самара» занятными историями и наблюдениями
Борец с коррупцией отстаивал закон, а убили его по понятиям
В городе Воскресенске забили до смерти главу местного Центра противодействия коррупции. Журналист «КП» Владимир Ворсобин выехал в Воскресенск. Но то, что он там увидел - поразило его еще больше, чем мысль о коррупционерах-убийцах [видео]
Нет алых роз и траурных лент: Останки героя-морпеха, погибшего в 1942-м под Таганрогом, четвертый год хранятся в гараже
Поисковики и власти никак не могут определиться, где именно следует предать земле прах рядового Рудакова — на малой родине в Ростове-на-Дону или на месте обнаружения
Новости 24
Прогноз погоды в Иркутске: 15 марта днем +7, на дорогах – гололедица
Пожар в Братске: из пятиэтажного дома спасли 10 человек
Движение транспорта ограничат на трех улицах Иркутска
Забил до смерти: ревнивый мужчина убил свою жену в Иркутской области
24-летний мужчина торговал наркотиками возле кинотеатра в Тулуне
При поддержке ИНК открылась фотовыставка о жизни коренных народов Сибири
Братский медколледж оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за вспышки гепатита А
По заводу в Култуке губернатор Иркутской области обратился в Минприроды РФ
Валентин Нелюбов представил Сергею Левченко план командно-штабных учений
Байкальск вошел в топ-5 популярных мест в России для катания на горных лыжах и сноуборде
Иркутянка скрывалась от приставов на своей машине, чтобы ее не потерять
В Иркутской области проверят все объекты проекта «Безопасные и качественные дороги»
В Иркутской области предложили дать право пенсионерам получать древесину для собственных нужд
Жителя Черемхова, с ножом напавшего на своего приятеля, осудили на 6 лет
Подготовка к пожароопасному сезону 2019 года началась в Иркутской области
Иркутская таможня арестовала около 200 меховых шуб из Италии, Греции и Китая
Чтобы отомстить брату, сестра сожгла его дом в Иркутской области
Жители Ангарска могут сдать использованные батарейки и пакеты 16 марта
Первенство Европы по боксу 2019: иркутянин прошел в полуфинал
В Иркутске пробки 8 баллов утром 14 марта: на дорогах города 8 ДТП
Исполнилось бы 82: день рождения Валентина Распутина 15 марта отметят в Иркутске
Чемпионат СФО по жиму лежа: бронза у спортсмена из Иркутской области
Прогноз погоды в Иркутске: 14 марта днем +8, по области - метели
44-летнего мужчину, убившего своего приятеля, задержали в Ангарске
Вора, укравшего строительные инструменты почти на 100 тысяч рублей, поймали в Усолье