Снег с крыши упал на 8-летнюю девочку в центре Иркутска: СК проводит проверку

Сыщики выясняют подробности инцидента, который произошел в центре Иркутска. Днем 14 марта с крыши дома №31 по улице Горького скатилась глыба снега, которая упала на 8-летнюю девочку.

- Проводится доследственная проверка по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что пострадавшего ребенка с травмами средней тяжести доставили в травматологическое отделение Ивано-Матренинской больницы. Осмотрев девочку, врачи приняли решение госпитализировать школьницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снег упал на школьницу в центре Иркутска: ребенка доставили в больницу. Девочку с травмами средней тяжести госпитализировали в Ивано-Матренинскую больницу. Подробности.

Убийцы, которые устроили кровавую резню в Усть-Орде, предстанут перед судом. Их жертвами стали пять человек, в том числе маленький ребенок. Подробнее.

Деньги ваши? Будут наши: телефонные мошенники поставили рекорд по количеству жертв в Иркутской области. С начала года деньги аферистам отдало более 300 человек. Подробнее.