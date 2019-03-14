2019-03-14T12:50:32+03:00
Общество

Мэр Киренского района встретился с жителями

Все озвученные вопросы и проблемы будут взяты на контроль
Дарья АМУРСКАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба администрации Киренского района.Фото: Пресс-служба администрации Киренского района.
Изменить размер текста:

Мэр Киренского района Кирилл Свистелин посетил поселок Небель, села Макарово и Кривая Лука. Он рассказал жителям о проделанной работе, озвучил задачи, которые необходимо решить до конца текущего года.

Анализ поступивших в рамках встреч вопросов показал, что население района волнуют транспортные проблемы и плохо работающий Интернет. Также жители часто спрашивали, как будет предоставляться услуга по вывозу мусора и когда появится новый автобус для подвоза детей в школу. Все озвученные вопросы и проблемы услышаны и будут взяты на контроль.

Также в рамках встреч Кирилл Свистелин вручил заслуженным гражданам памятный знак «90 лет Киренского района». Награда присуждается за социально значимую общественную деятельность, способствующую становлению гражданского общества. Торжественное событие завершилось концертной программой. В дальнейших планах главы района – посещение сел Подволошино, Петропавловск, Юбилейный и Алымовка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Киренский район»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Нет алых роз и траурных лент: Останки героя-морпеха, погибшего в 1942-м под Таганрогом, четвертый год хранятся в гараже
Поисковики и власти никак не могут определиться, где именно следует предать земле прах рядового Рудакова — на малой родине в Ростове-на-Дону или на месте обнаружения
Борец с коррупцией отстаивал закон, а убили его по понятиям
В городе Воскресенске забили до смерти главу местного Центра противодействия коррупции. Журналист «КП» Владимир Ворсобин выехал в Воскресенск. Но то, что он там увидел - поразило его еще больше, чем мысль о коррупционерах-убийцах [видео]
Новости 24
24-летний мужчина торговал наркотиками возле кинотеатра в Тулуне
При поддержке ИНК открылась фотовыставка о жизни коренных народов Сибири
Братский медколледж оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за вспышки гепатита А
По заводу в Култуке губернатор Иркутской области обратился в Минприроды РФ
Валентин Нелюбов представил Сергею Левченко план командно-штабных учений
Байкальск вошел в топ-5 популярных мест в России для катания на горных лыжах и сноуборде
Иркутянка скрывалась от приставов на своей машине, чтобы ее не потерять
В Иркутской области проверят все объекты проекта «Безопасные и качественные дороги»
В Иркутской области предложили дать право пенсионерам получать древесину для собственных нужд
Жителя Черемхова, с ножом напавшего на своего приятеля, осудили на 6 лет
Подготовка к пожароопасному сезону 2019 года началась в Иркутской области
Иркутская таможня арестовала около 200 меховых шуб из Италии, Греции и Китая
Чтобы отомстить брату, сестра сожгла его дом в Иркутской области
Жители Ангарска могут сдать использованные батарейки и пакеты 16 марта
Первенство Европы по боксу 2019: иркутянин прошел в полуфинал
В Иркутске пробки 8 баллов утром 14 марта: на дорогах города 8 ДТП
Исполнилось бы 82: день рождения Валентина Распутина 15 марта отметят в Иркутске
Чемпионат СФО по жиму лежа: бронза у спортсмена из Иркутской области
Прогноз погоды в Иркутске: 14 марта днем +8, по области - метели
44-летнего мужчину, убившего своего приятеля, задержали в Ангарске
Вора, укравшего строительные инструменты почти на 100 тысяч рублей, поймали в Усолье