Мэр Киренского района встретился с жителями

Мэр Киренского района Кирилл Свистелин посетил поселок Небель, села Макарово и Кривая Лука. Он рассказал жителям о проделанной работе, озвучил задачи, которые необходимо решить до конца текущего года.

Анализ поступивших в рамках встреч вопросов показал, что население района волнуют транспортные проблемы и плохо работающий Интернет. Также жители часто спрашивали, как будет предоставляться услуга по вывозу мусора и когда появится новый автобус для подвоза детей в школу. Все озвученные вопросы и проблемы услышаны и будут взяты на контроль.

Также в рамках встреч Кирилл Свистелин вручил заслуженным гражданам памятный знак «90 лет Киренского района». Награда присуждается за социально значимую общественную деятельность, способствующую становлению гражданского общества. Торжественное событие завершилось концертной программой. В дальнейших планах главы района – посещение сел Подволошино, Петропавловск, Юбилейный и Алымовка.