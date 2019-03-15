Вклад в борьбу с эпидемией

В небольшом помещении медпункта не протолкнуться, поэтому 50 с лишним человек ожидают своей очереди в соседнем холле и на улице. Между ними снуют волонтёры и медицинские работники, раздают анкеты и терпеливо объясняют, как в них вписывать свои личные данные, необходимые для обследования. Очередь движется быстро, поэтому никто не жалуется. Да и пришли сюда все не по приказу, а по собственному сознательному желанию. В воинской части на окраине Иркутска высадился десант от Благотворительного фонда поддержки людей, больных раком, ВИЧ, СПИДом и туберкулёзом. Его сотрудники в рамках выигранного Президентского гранта дают возможность пройти не всем доступную диагностическую услугу. Диаскинтест. Это современный точный метод диагностики туберкулеза и инфицирования туберкулезом. Он редко вызывает аллергические реакции и практически не вызывает побочных эффектов.

- Несколько лет назад я сама заболела туберкулёзом, его выявили уже в запущенной форме. И если бы не поддержка родных, я бы с вами сейчас не разговаривала, - признаётся директор фонда Татьяна Башкатова. – Реализуя грант, с ноября мы уже 17 раз выезжали на предприятия, в учебные заведения, больницы. Где-то людей приходило совсем немного, а где-то мы вызывали настоящий ажиотаж. Всего через Диаскинтест уже прошли около 600 человек. Для всех он был бесплатным.

По данным на март 2019 года заболеваемость туберкулёзом в Прибайкалье составила 80,2 случаев на 100 тысяч человек населения. В интервью радио «Комсомольская правда» в начале марта главный фтизиатр Иркутской области, доктор медицинских наук Елена Зоркальцева отметила, что по этому негативному показателю регион опережает среднероссийские значения почти в два раза.

- Туберкулёз опасен для всех, но в зоне особого риска люди с иммунодефицитом, приобретённым на фоне ВИЧ-инфекции или приёма сильнодействующих лекарств. Опасность угрожает также лицам с сахарным диабетом, детям, пожилым. Они должны быть особенно насторожены и регулярно проверяться, - отметила профессор медицины. - Диаскинтест появился на рубеже 2010-х годов. Это отечественная разработка. Технически он выполняется так же, как и проба Манту, но отличается от неё тем, что помогает определить не только, болен ли человек, но даже и просто есть ли у него риск заболевания. Аналоги обследования существуют и в России, и в других странах. Но для них берут кровь. А Диаскинтест – это внутрикожная проба, не травматичная для детей и взрослых.

Заболевание вызывают микобактерии туберкулеза. Туберкулезом можно заразиться в местах с большим скоплением людей, поскольку передаются они с вдыхаемым воздухом – и это самый частый путь инфицирования. Крайне редко опасные микроорганизмы попадают внутрь человеческого тела через повреждённую кожу и слизистые, от матери ребёнку во время беременности через плаценту и даже через принимаемую пищу – болезнь не обходит стороной и животных.

Попадание возбудителя туберкулеза в организм протекает бессимптомно. Это называется латентной туберкулезной инфекцией и может никогда в жизни никак не проявляться. Но при ослаблении иммунитета (при простуде, стрессе или на фоне некоторых модных в наше время диет) болезнь приобретает клинически выраженную форму. При заболевании возможно небольшое повышение температуры, однако нередко туберкулёз начинается и без каких либо симптомов. Только когда заболевание имеет распространенных характер, появляются кашель, снижение веса и лихорадка. Лечение туберкулёза длительное, может продолжаться от полугода до двух лет. Как и при любых других заболеваниях, чем раньше его начать, тем больше шансов на полное выздоровление.

- В одном из коллективов, куда нас пригласили, случилось ЧП: сотрудник стал кашлять кровью, и был госпитализирован в стационар, - рассказала директор Благотворительного фонда поддержки людей, больных раком, ВИЧ, СПИДом, туберкулёзом Татьяна Башкатова. – Нас позвали обследовать всех рабочих, и Диаскинтест дал несколько положительных результатов у людей, которые ещё не чувствовали себя плохо. Сейчас все они получают профилактическое лечение. Это не только сохранит им здоровье, но и не даст возможности заразить других лиц. Я очень благодарна Фонду президентских грантов за возможность внести вклад в борьбу с этой серьёзной эпидемией, и уверена, что общими усилиями мы с ней справимся.

Массовые тестирования продолжатся до конца марта. Уточнить их расписание и места прохождения, а также пригласить сотрудников фонда и медиков в свой коллектив можно по телефону в Иркутске 8 (3952) 739-820.

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