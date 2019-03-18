Снегопад в Иркутске 18 марта: 9-балльные пробки и закрытие автодороги Р-258 «Байкал» для большегрузов

Как и прогнозировали синоптики, начался снегопад в Иркутске 18 марта. Обильные осадки приносят затруднение практически во все сферы деятельности. Кто-то не может добраться до работы, стоит в 9-балльных пробках, которые образовались сегодня на дорогах. Кто-то не может выполнить свою работу и довезти груз до места назначения, так как трассы перекрыты.

- С 9.30 18 марта ограничат движение большегрузным транспортным средствам на автодороге Р-258 «Байкал» до поселка Култук, - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области. – До улучшения погодных условий.

А это значит, что примерно на сутки. Так как сотрудники ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» говорят, что снег в Приангарье закончится только завтра.

- Сильный снег будет идти весь день 18 марта, - отмечает начальник отдела агропрогнозов Иркутского Гидрометцентра Владимир Гонтарь. – Менее сильным станет к ночи, но полностью прекратится только днем 19 марта. Фронт сменится и придет похолодание. Сегодня ночью в Иркутске будет -7…-12 градусов, по области на севере до -25. Во вторник днем ожидается 0…-5, по области -6...-11. Ночи будут ясными и морозными.

Подобные температуры продержатся вплоть до 21 марта. А пока на дорогах города работает более ста снегоуборочной техники. Однако справиться со стихией сразу им, мягко говоря, трудновато. Аэропорт города работает в штатном режиме. Задержек рейсов пока нет, прилет бортов идет по расписанию. Но из аэропорта Иркутска рейсы отправляются с 15-минутной задержкой. Это время идет обработка самолетов противообледенительной жидкостью. Однако, есть риск, что, в связи с непогодой, вылеты из нашего города и вовсе могут прекратиться.

- Нормальным считается коэффициент сцепления воздушного судна с взлетно-посадочной полосой 0,6. Сейчас он составляет 0,3, - рассказали «КП» в пресс-службе АО «Международный аэропорт Иркутск». – Замеры проходят каждый раз. Как только величина коэффициента уменьшится хотя бы до 0, 29 вылеты самолетов придется прекратить.

Что ж. Непогода есть непогода, безопасность - превыше всего.