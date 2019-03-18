Синоптики: снег, метели и сильный ветер прекратятся в Иркутской области к 21 марта

В выходные столбики термометров в Иркутске показывали до +13 градусов. И многие уже убрали на антресоли зимние вещи. А зря. Уже в понедельник на город обрушился снегопад. И этот сюрприз от небесной канцелярии сразу ощутили на себе автомобилисты, встав утром в 9-балльные пробки. А на федеральной трассе Р-258 «Байкал» в районе Култука вовсе на несколько часов ограничили движение для грузовиков.

В Иркутской области бушует арктический циклон 00:00 00:00

- В наш регион с севера пришел арктический циклон и сейчас он господствует на всей территории области, - объясняет начальник отдела агропрогнозов Иркутского Гидрометцентра Владимир Гонтарь. – Весь день 18 марта в Иркутске шел сильный снег, полностью он прекратится сегодня. Затем придет похолодание, которое продержится до 21 марта.

По словам синоптиков, снегопад начался с западных районов. Так, за ночь с воскресенья на понедельник в Зиминском районе выпало 14 мм осадков. А, тем временем, в Иркутске насчитали всего лишь…. 1 мм. Мало? Как бы ни так.За 19 дней марта в итоге в городе выпала месячная норма осадков - 12 мм. Осадков больше обычного. Кстати, такая ситуация происходит второй год подряд. В 2018 году в марте выпало 17,6 мм осадков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/697786" frameborder="0"></iframe> Снегопад в Иркутске.Видео: ТиВиСи HD

В Иркутске из-за стихии на дорогах дежурят в усиленном режиме патрули ДПС. Они помогают людям, попавшим в аварии, регулируют движение. Коммунальные службы тоже трудятся – с раннего утра посыпают песком магистрали. На уборку снега на тротуарах и остановках областного центра вышли более 200 дворников, дороги расчищают около 120 машин.

Тем временем аэропорт Иркутска работал в штатном режиме. Задержек рейсов не было. Но из воздушной гавани самолеты отправлялись с 15-минутной задержкой. Перед вылетом судна обрабатывали специальным средством против обледенения.

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