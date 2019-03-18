2019-03-18T14:47:43+03:00
Спасатель

Узнал о смерти брата, случайно приехав на место пожара: родные о погибших на пилораме спасателях из Зимы

Во время тушения на старшего сержанта Евгения Зубакова и рядового Александра Мартынова обрушилась стена [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Узнал о смерти брата, случайно приехав на место пожара: родные о погибших на пилораме спасателях из Зимы. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Узнал о смерти брата, случайно приехав на место пожара: родные о погибших на пилораме спасателях из Зимы. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Пожар, вспыхнувший на территории частной пилорамы в Зиме, изначально не предвещал никакой беды - на первый взгляд вполне рядовой. В воскресенье днем здесь загорелись камеры для сушки древесины. Сотрудники предприятия сами без труда покинули помещение. А когда на место прибыл караул пожарно-спасательной части, их главной задачей было не допустить, чтобы огонь перекинулся на пиломатериалы.

Но едва спасатели приступили к тушению, как одна из стен деревянной конструкции ангара неожиданно обвалилась и обрушилась прямо на пожарных. Под завалами оказались командир караула Евгений Зубаков и один из рядовых - Александр Мартынов. Ни защитные шлемы, ни остальное обмундирование не спасли обоих сотрудников от гибели.

Евгений Зубаков и Александр Мартынов. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Евгений Зубаков и Александр Мартынов. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Первым о трагедии на пилораме узнал брат Евгения, - рассказывает «Комсомолке» родственница Евгения Зубакова. – Он работает в полиции и как раз в этот день дежурил. Когда прибыл на место, то увидел, что от строения ничего не осталось. После этого он поехал уже на опознание брата.

В пожарной охране 33-летний Евгений Зубаков прослужил 9 лет. Каждый год представлял свою часть на спортивных соревнованиях. У спасателя осталось двое сыновей. Старшего Евгений успел приучить к своему давнему хобби – рыбалке. Его напарник - 29-летний Александр Мартынов тоже болел работой и мечтал быть спасателем с детства. Окончив профессиональный лицей по специальности «аппаратчик-оператор химического оборудования», Александр отслужил 2 года в армии и в 2017 году наконец поступил на службу в МЧС. Как говорят коллеги погибших, на счету Евгения и Александра сотни потушенных пожаров и десятки спасенных жизней.

Пожар на пилораме в Зиме. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пожар на пилораме в Зиме. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Кстати, в апреле 2013 года в Зиме уже была подобная трагедия. Тогда из-за короткого замыкания электропроводки дотла сгорело общежитие местной пилорамы, в котором жили рабочие из Китая. Погибли четыре человека, еще несколько получили тяжелые ожоги.

- Это абсолютно разные объекты, - комментируют в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Место, где произошел пожар, - это большая промплощадка, на которой располагается несколько компаний. Что касается точных причин возгорания, то они станут известны через несколько дней, когда свою работу закончат сотрудники испытательно-пожарной лаборатории.

Проверку по факту трагедии начал и Следственный комитет. Главное управление МЧС России по Иркутской области окажет всю необходимую поддержку семьям Евгения Зубакова и Александра Мартынова.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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