2019-03-15T17:18:16+03:00
Спорт

Трансляция третьего полуфинального матча «Байкал-Энергия» - «СКА-Нефтяник» на сайте irk.kp.ru

Иркутской команде нужна только победа [трансляция начнется в 11.00]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Трансляция третьего полуфинального матча «Байкал-Энергия» - «СКА-Нефтяник» на сайте irk.kp.ru. Фото: Татьяна ГЛЮК.Трансляция третьего полуфинального матча «Байкал-Энергия» - «СКА-Нефтяник» на сайте irk.kp.ru. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Большой хоккей снова в Иркутске! Решающий третий матч полуфинальной серии плей-офф против хабаровского «СКА-Нефтяника» проведет иркутская «Байкал-Энергия», 16 марта. Обращаем внимание, что встреча на иркутском стадионе «Рекорд» начнется в 11.00.

Ну а если вы не успеваете на стадион, тогда смотрите прямую трансляцию этой важнейшей для нашей команды игры на официальных сайтах «Байкал-Энергии» и «Комсомольской правды» в Иркутске irk.kp.ru.

Ну а пока напомним, что счет в противостоянии иркутян и хабаровчан лидируют армейцы. В первой встрече на арене «Ерофей» действующие чемпионы России обыграли наших парней со счетом 8:4.Ну а вторая игра обернулась для бело-синих настоящим кошмаром. «Байкал-Энергия» была бита со счетом 1:17, потерпев самое крупное поражение за 23 года.

По регламенту победитель в полуфинальной серии определяется до трех побед. Лучший отправляется бороться за золото в финал, а проигравший сыграет за 3-е место. Так что, нашей дружине нужна только победа.

Прямая трансляция полуфинального матча "Байкал-Энергия" - "СКА-Нефтяник". .XXVII чемпионат России по хоккею с мячом. Суперлига. Плей-офф, 1/2 финала, матч 3. Прямая трансляция. (с) Хоккейный клуб "Байкал-Энергия", 2019. Съёмка ТО "Маск-Медиа". Комментатор засл. арт. РФ Яков Воронов. http://www.baikal-energy.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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