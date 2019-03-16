Трансляция третьего полуфинального матча «Байкал-Энергия» - «СКА-Нефтяник» на сайте irk.kp.ru
Большой хоккей снова в Иркутске! Решающий третий матч полуфинальной серии плей-офф против хабаровского «СКА-Нефтяника» проведет иркутская «Байкал-Энергия», 16 марта. Обращаем внимание, что встреча на иркутском стадионе «Рекорд» начнется в 11.00.
Ну а если вы не успеваете на стадион, тогда смотрите прямую трансляцию этой важнейшей для нашей команды игры на официальных сайтах «Байкал-Энергии» и «Комсомольской правды» в Иркутске irk.kp.ru.
Ну а пока напомним, что счет в противостоянии иркутян и хабаровчан лидируют армейцы. В первой встрече на арене «Ерофей» действующие чемпионы России обыграли наших парней со счетом 8:4.Ну а вторая игра обернулась для бело-синих настоящим кошмаром. «Байкал-Энергия» была бита со счетом 1:17, потерпев самое крупное поражение за 23 года.
По регламенту победитель в полуфинальной серии определяется до трех побед. Лучший отправляется бороться за золото в финал, а проигравший сыграет за 3-е место. Так что, нашей дружине нужна только победа.
Прямая трансляция полуфинального матча "Байкал-Энергия" - "СКА-Нефтяник". .XXVII чемпионат России по хоккею с мячом. Суперлига. Плей-офф, 1/2 финала, матч 3. Прямая трансляция. (с) Хоккейный клуб "Байкал-Энергия", 2019. Съёмка ТО "Маск-Медиа". Комментатор засл. арт. РФ Яков Воронов. http://www.baikal-energy.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
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