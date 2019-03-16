2019-03-16T08:33:11+03:00
Спорт

"Байкал-Энергия" проиграла дома "СКА- Нефтянику" и выбыла из борьбы за золото

Теперь иркутяне будут играть за бронзовые медали
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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"Байкал-Энергия" проиграла дома "СКА- Нефтянику" и выбыла из борьбы за золото. Фото: Татьяна ГЛЮК."Байкал-Энергия" проиграла дома "СКА- Нефтянику" и выбыла из борьбы за золото. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Хоккеисты иркутской "Байкал-Энергии", проиграв в третьем полуфинальном матче хабаровскому "СКА-Нефтянику" со счетом 3:7,выбыли из борьбы за золото Суперлиги.

Свое преимущество армейцы обозначили еще в первом тайме. На первых минутах счет в матче открыл шведский легионер гостей Эрик Петтерссон. После этого дубль в ворота голкипера иркутян Максима Негруна оформил Павел Рязанцев.

Наши парни рук не опустили и все же отыграли один мяч. Голкипера хабаровчан Дениса Рысева прошил полузащитник Антон Шевцов. Но концовка первой половины встречи осталась за СКА Нефтяником. Юрий Шардаков отправил в наши ворота четвертый мяч и гости ушли на перерыв ведя в счете 4:1.

Во втором тайме действующие чемпионы России довели дело до победы, забив еще три мяча. Бело -синие ответили на это двумя точными ударами в исполнении Дениса Цыцарова и Александра Баздырева. 3:7 в матче и 0:3 в серии.

Теперь "Байкал -Энергии" предстоит серия за бронзовые медали с победителем второй полуфинальной пары "Динамо"-"Уральский трубник". Первый матч намечен на 23 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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