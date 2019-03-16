2019-03-16T15:41:30+03:00
Экономика

Индекс Великого поста: в Иркутске взлетели цены на овощи

Пожарить картошку на обед и настрогать помидорки с огурцом - дорогое удовольствие
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Поделиться:
Цены на овощи в Иркутске с весной рванули вверх.Цены на овощи в Иркутске с весной рванули вверх.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Семь недель - с Прощеного воскресенья до Пасхи - длится Великий пост. Основные продукты на это время - крупы, овощи и фрукты. Хорошо тем, у кого есть дачные заготовки. Упор придется сделать на морковь, лук, капусту, свеклу, помидоры и огурцы. А всем, у кого запасов нет, нужно все это, а также яблоки, апельсины, сухофрукты и орехи, покупать в магазинах. А поскольку сейчас не сезон, то выйдет дорого.

Причем цены на овощи, фрукты и крупы традиционно подскакивают ближе к началу Великого поста, ведь православных много, а своей продукции у горожан - не очень. В феврале, как сообщают в Иркутскстате, значительно подорожали капуста белокочанная (на 46%), свежие огурцы (44%), помидоры (9%), бананы (7%), свекла, виноград, гречка, овсяная и перловая крупы (6%), лук (5%), а также картофель, яблоки, груши, хлеб, макароны, рис, манка, пшено, горох и фасоль.

Индекс весеннего салата с помидорами и огурцами.

Индекс весеннего салата с помидорами и огурцами.

Итог: с прошлого года наш салат подорожал на 17 рублей, а это почти на 20%! Почему так? Сезон! После Пасхи овощи, привезенные из Китая и Средней Азии, начнут дешеветь. А там и свои пойдут. Поэтому, готовясь к посту, стоит заранее купить овощи, вспомнив о заморозке. А перед Пасхой заранее купить яиц. * (Цены в рублях, по данным Иркутскстата)А

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Павел ЧЕБУНИН, маркетолог

Заканчиваются овощи в хранилищах!

- Вряд ли, конечно, торговля ориентируется на православный пост и связанный с этим спрос. Думаю, если это и играет роль, то не очень значительную. Важнее всего то, что в хранилищах заканчиваются запасы овощей, выращенных в нашей стране, и резко растет роль импорта.

А поставщики из Китая вслед за спросом повысили цены на свою продукцию, тем более до массового урожая на юге еще далеко. Могут иметь значение и частности: где-то вовремя не поставили партию помидоров или не сохранили партию огурцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Роснефть» об обвинениях госсекретаря США Помпео: «Мы будем защищать свои права в соответствии с нормами международного законодательства»
Чиновник американской администрации заявил, что российская компания, нарушая санкции США, продолжает закупать сырую нефть у Венесуэлы
Новости 24
Средняя стоимость бензина в Иркутске выше, чем где-либо в Сибири
Только что освободившийся из колонии под Тайшетом заключенный колуном убил случайного знакомого
Пенсия в наследство: за год в Иркутской области родственникам выплачено 67 миллионов рублей
На соревнованиях "Байкальская миля" ставятся рекорды скорости
В Иркутске мать, отчаявшись вразумить сына, который тащил из дома вещи, подала на него в суд
В Бодайбо полицейские помогли семье вернуть дорогой смартфон, который потеряла школьница
Движение транспорта ограничат на улице Иосифа Уткина в Иркутске
Актер Владимир Яглыч примет участие в гонках на льду «Байкальская миля» 2019
Деревянную дверь не вернут в историческое здание Иркутска
В Бурятии задержали мужчину, который убил своего брата
С 1 апреля в Иркутской области действует особый противопожарный режим
Три опорные школы могут появиться в Иркутской области
На гараже в Улан-Удэ нашли мертвых лис
Наркокурьера, готовившего очередную закладку, задержали в Иркутске
Движение по трассе «Сибирь» в Ангарском районе ограничат 30 и 31 марта
Бесплатные занятия для старшеклассников проведут в Иркутском планетарии
Кубок Ярости 2019 в Иркутске: гость турнира - боец ММА Максим Буторин
Отбирал сумки у женщин: задержанный иркутянин во всем сознался
Первенство России по универсальному бою: иркутяне завоевали 31 медаль
Прогноз погоды в Иркутске: 15 марта днем +7, на дорогах – гололедица
Пожар в Братске: из пятиэтажного дома спасли 10 человек
Движение транспорта ограничат на трех улицах Иркутска
Забил до смерти: ревнивый мужчина убил свою жену в Иркутской области
24-летний мужчина торговал наркотиками возле кинотеатра в Тулуне