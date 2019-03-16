Индекс Великого поста: в Иркутске взлетели цены на овощи

Семь недель - с Прощеного воскресенья до Пасхи - длится Великий пост. Основные продукты на это время - крупы, овощи и фрукты. Хорошо тем, у кого есть дачные заготовки. Упор придется сделать на морковь, лук, капусту, свеклу, помидоры и огурцы. А всем, у кого запасов нет, нужно все это, а также яблоки, апельсины, сухофрукты и орехи, покупать в магазинах. А поскольку сейчас не сезон, то выйдет дорого.

Причем цены на овощи, фрукты и крупы традиционно подскакивают ближе к началу Великого поста, ведь православных много, а своей продукции у горожан - не очень. В феврале, как сообщают в Иркутскстате, значительно подорожали капуста белокочанная (на 46%), свежие огурцы (44%), помидоры (9%), бананы (7%), свекла, виноград, гречка, овсяная и перловая крупы (6%), лук (5%), а также картофель, яблоки, груши, хлеб, макароны, рис, манка, пшено, горох и фасоль.

Индекс весеннего салата с помидорами и огурцами.

Итог: с прошлого года наш салат подорожал на 17 рублей, а это почти на 20%! Почему так? Сезон! После Пасхи овощи, привезенные из Китая и Средней Азии, начнут дешеветь. А там и свои пойдут. Поэтому, готовясь к посту, стоит заранее купить овощи, вспомнив о заморозке. А перед Пасхой заранее купить яиц. * (Цены в рублях, по данным Иркутскстата)А

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Павел ЧЕБУНИН, маркетолог

Заканчиваются овощи в хранилищах!

- Вряд ли, конечно, торговля ориентируется на православный пост и связанный с этим спрос. Думаю, если это и играет роль, то не очень значительную. Важнее всего то, что в хранилищах заканчиваются запасы овощей, выращенных в нашей стране, и резко растет роль импорта.

А поставщики из Китая вслед за спросом повысили цены на свою продукцию, тем более до массового урожая на юге еще далеко. Могут иметь значение и частности: где-то вовремя не поставили партию помидоров или не сохранили партию огурцов.