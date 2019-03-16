С ветерком по Байкалу: на скорости 218 км\час пронесся на лыжах по озеру иркутянин Алексей Куканов

Скорость невероятная - 218 км. в час! И это - не на гоночной машине. Это - по Байкалу на лыжах. прицепившись тросом за спортивный мотоцикл.Такой рекорд зафиксировал гонщик из иркутской команды "Байкальский разлом" Алексей Куканов. И неважно, зафиксирует ли Гиннес рекорд - он наделал много шуму и состоялся на глазах у тысяч зрителей фестиваля "Байкальская миля", что проходит сейчас в Максимихе, на восточном берегу озера.

- Во время тренировочного заезда гонщик из Иркутска Алексей Куканов из команды «Байкальский разлом» разогнался на лыжах за мотоциклом до 218 километров в час, - сообщил у себя на странице в "Фейсбуке" компаньон Алексея по команде - Андрей Сурков.

И понеслось. О скиджоринге ( так называется эта рискованная "забава") и об отчаянных парнях из Иркутска, отправившихся на "Милю" удивить всех и заодно напомнить, что главные соревнования гонщиков на льду Байкала - "Байкальский разлом" и состоятся они на "иркутской" стороне озера в 2020 году.

baikal_rift До 218 км.в час разогнался лыжник из Иркутска, прицепившись на тросах к мотоциклу

baikal_rift Команда "Байкальский разлом" отправилась на фестиваль ставить рекорды

На эту дату ребята запланировали нечто, по собственным словам, феерическое. Посмотрим.

А пока на "Байкальской миле", которая нашла поддержку Минспорта Бурятии, соревнуются самые отчаянные гонщики со всего мира. Кто на чем - не только на мотоциклах, но и на хот-родах, шорткатах, квадроциклах, багги, автовездеходах...Это фестиваль скорости. .

Заезды идут на трех дистанциях - : 200 м, 5 километров или 3 мили. За результатами следит комиссия из профессиональных судей, в состав которой входят эксперты из России, Франции и США, и в том числе рекордсмены легендарных гонок на озере Бонневилль в США.