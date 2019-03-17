Не выезжайте на лед, опасно: на Байкале провалилась под лед машина с людьми

Аномально теплая весна несет свои минусы и плюсы. Пока сибиряки радуются теплым солнечным лучам, лед на водоемах области тает. Особенно ситуация обострена на поверхности озера Байкал. Вчера вечером, 16 марта, под лед провалился автомобиль «Нива» в районе населенного пункта Ранжурово в Кабанском районе Бурятии.

- Мои приятели поехали по льду и не вернулись к назначенному времени, их телефоны не доступны, - такой звонок поступил 16 марта старшему оперативному дежурному Байкальского поисково-спасательного отряда.

Мужчина, зная предположительный маршрут своих друзей, отправился сам на поиски и обнаружил во льду полынью с уходящими в нее следами автомобиля. На поверхности воды плавали вещи его знакомых. Спасатели выехали на вездеходах. Глубина в месте провала – 78 метров.

- Там, где предположительно утонула машина, очень тонкий лёд, а буквально рядом – толщина 50 см, - рассказал пресс-службе БПСО начальник Посольского ПСП Алексей Ефимов . - Вероятнее всего эта «пропарина» образована выходом придонного газа. Такие ловушки опасны тем, что их невозможно заметить во время движения по льду. И их много. Попадая в подобную ситуацию, шансов выбраться у людей практически нет.

Сотрудники БПСО отмечают, что автомобиль не тонет мгновенно, но открыть заблокированные двери чаще всего невозможно: они либо зажаты льдом, либо мешает внешнее давление воды. Но даже, если сделать это посчастливиться, выплыть на поверхность смогут лишь единицы.

Спасатели призывают людей опомниться и не выезжать на лед! В результате солнечной активности лед уже меняет структуру и ориентироваться на то, что в прошлом году в это время вы еще рыбачили и путешествовали по священному озеру – не стоит! Сейчас же в месте предполагаемого затопления «Нивы» работают водолазы.