Спасали других, но себя не смогли: двое сотрудников МЧС погибли на пожаре в Иркутской области

Трагедия произошла днем 17 марта в городе Зима. Во время тушения огня погибли двое пожарных – помощник начальника караула пожарно-спасательной части № 15 старший сержант Евгений Зубаков и рядовой Александр Мартынов. Это случилось во время пожара на частной пилораме. Горели сушильные камеры лесопилки. Пламя могло перекинуться на древесину...

- При ликвидации огня на пожарных обвалилась стена, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.- Какие ребята погибли! Работая в паре, они спасли десятки людей, потушили сотни очагов огня.

Опытный пожарный Евгений Зубаков в скором времени готовился отметить 10-летний юбилей работы в ГУ МЧС по Иркутской области. У него осталась жена и двое детей. А его напарник, Александр Мартынов, был совсем еще юн и только начинал свой жизненный и профессиональный путь. Он с детства мечтал спасать людей, стремился к своей мечте и в 2017-м году поступил на службу в МЧС. .

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родственникам погибших.