ГУ МЧС предупреждает: 18 марта в Иркутске ожидается шквальный ветер, метель и гололед

Ранняя теплая весна, так радующая сибиряков, решила сдать свои позиции. ГУ МЧС по Иркутской области предупреждает о том, что в регион снова идет непогода. Уже завтра, 18 марта, в столице Приангарья начнется метель, которая затянется практически на сутки.

- В Иркутске будет облачно, пойдет сильный снег, - приводят спасатели данные ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Ветер -северо-западный. Ночью со скоростью 5-10 м/с, порывы до 12-17 м/с. Днем усилится: 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и в течение дня ожидается 0 градусов. По области картина аналогичная: обильные осадки, метели, порывы ветра до 22 м/с. Но холоднее. Температура ночью 0… -5, местами -10… -15. В крайних северных и северо-восточных районах Приангарья синоптики прогнозируют -13… -18 градусов, при прояснении -20... -25. Днем столбики уличных термометров покажут по области -4… +1, при облачной погоде -8… -13.

Неблагоприятной погода будет и на озере Байкал. Здесь сила ветра в южной и средней части и вовсе составит 20-25 м/с. Температура воздуха ночью -2… -7, при прояснении до -12 градусов, днем 0… -5. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможны сходы лавин, а на дорогах области – гололедица.

В целом, наступающая неделя порадует нас всего пару деньков. Так, с 18 по 24 марта снег будет идти четыре дня. Осадки, которые начнутся уже сегодня ночью, закончатся только утром 19 марта. Во вторник показания градусника будут отрицательными. Ночью -7, днем -1, ветер 5-12 м/с.

Среда, 20 марта, порадует иркутян солнечной погодой, днем будет +1… +2, ветер 2-5 м/с. В ночь со среды на четверг опять пойдет снег. Днем будет солнечно и +3. Однако, день ожидается ветряный, порывы до 10 м/с.

Пожалуй, самым теплым днем на наступающей неделе будет долгожданная пятница. Воздух 22 марта прогреется до 7 градусов выше нуля. В субботу, к сожалению, снова будет пасмурно, всего +1… +3. Небольшой снег. На прогулку можно будет отправиться в воскресенье. Оно осчастливит сибиряков солнечным теплом и температурой воздуха +5 градусов.