2019-03-18T14:47:43+03:00
Общество

На лыжах за мотоциклом:иркутяне установили на озере 2 рекорда Книги Гиннеса

На фестивале "Байкальская миля" экстремалы из Иркутска разогнались до невероятной скорости [фото, видеоj]
Ирина ТОМЧИК
Поделиться:
На лыжах за мотоциклом:иркутяне установили на озере 2 рекорда Книги Гиннеса.Фото: команда "Байкальский разлом".На лыжах за мотоциклом:иркутяне установили на озере 2 рекорда Книги Гиннеса.Фото: команда "Байкальский разлом".
Изменить размер текста:

-Ничего себе! Что за «зацепер» такой, на лыжах за гоночным мотоциклом!, - ролик, на котором иркутский экстремал Алексей Куканов, прицепившись тросом к байку, буквально «летит» на лыжах по Байкалу, мгновенно набрал в сети десятки тысяч просмотров.

«218 км\час на тренировочном заезде» - указывал друг Алексея и коллега по команде «Байкальский разлом» Андрей Сурков. Официальные соревнования фестиваля скорости «Байкальская миля», что только что завершились в Максимихе, на восточном берегу Байкала,внесли поправку в цифры — 197, 011 км\час. Но это мало поменяло реальность. Круто. И уда как выше, чем у гонщика Грейама Белла, чей рекорд значился в Книге Гиннеса до сих пор.

Я занимаюсь горнолыжным спортом,и идея прокатиться за мотоциклом по льду «с ветерком» пришла мне в голову сразу, как узнал, что у нас на озере зимой проводится фестиваль экстремальных видов спорта,- рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске Алексей Куканов. -Позвонил организатору «Байкальского разлома» Андрею Суркову и поделился своей безумной идеей. А, поскольку в этом году такого фестиваля в Иркутске нет, мы создали команду и отправились бить рекорды к соседям — на «Байкальскую милю». И ведь вышло!

baikal_riftbaikal_rift
Почти до 200 км.в час разогнался лыжник из Иркутска, прицепившись на тросах к мотоциклу
77 отметок «Нравится»4 комментариевInstagram

Рекорд Гиннеса до этих соревнований официально принадлежал лыжнику Грейаму Беллу. Но его буксировала машина, а это гораздо легче для пилота. Поэтому мы бы и при скорости 100 км/ч поставили бы рекорд.

-Ехать — так сразу за мировым рекордом, чего мелочиться!, - подхватил идею Андрей Сурков. За рекордами отправились втроем. Группу дополнил Александр Рудич — опытный пилот. Конечно, опасения были — кто знает, как поведет себя мотоцикл на скорости под 200 км.\час, когда осколки льда пробивают не только горнолыжную одежду, но и «черепаху» - защиту для мотоциклиста класса эндуро.

Но ребятам все удалось. И — на отлично! К слову, пилот лыжника - Александр Рудич -отличился дважды. На мотоцикле по льду озера он разогнался до 249.272 км/ч, тем самым побив мировой рекорд. Предыдущая слава принадлежала Крейгу Джонсону. Но тот экстремал смог разогнать свой спортбайк «Buell 1125R» «лишь» до 239,3км/ч.

Получится ли у наших больше -никто наверняка не знал.

-Трасса сложная, лед совершенно неровный -Байкалу не прикажешь, - рассказывает о своем рекорде Александр Рудич. -Колеи были очень глубокими, руль колбасило. Но на второй день соревнований со второй опытки у меня получилось выжать 249.272 км/ч. Что ж. Мы ехали поставить 2 рекорда, и мы их поставили.

Впрочем, капитан команды Андрей Сурков уверен — главные достижения еще впереди. Удачи ребятам!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Житель Иркутска убил и расчленил своего знакомого
С 19 по 21 марта закроют проезд на улице Тельмана в Иркутске
Пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметили в Иркутской области
В Ангарске разыскивают пропавшую девушку
Автомобиль без водителя въехал в магазин в Улан-Удэ
Пятеро ангарчан хотели перекинуть наркотики в колонию с помощью пневмопушки
Купи "Комсомолку", вырежи купоны и обменяй на пачку сливочного масла
Спортсмен из Иркутска стал бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо среди юниоров
Иркутяне предпочитают безналичный расчет наличным
24-летнюю девушку двое суток удерживали в плену под Иркутском
Снегопад в Иркутске: более 120 машин спецтехники вышли на уборку снега в Иркутске
Два подпольных казино закрыли в Иркутске
Снегопад в Иркутской области: на трассе Р-258 «Байкал» восстановили движение
Первенство Европы по боксу во Владикавказе: золотую медаль завоевал иркутянин
В Иркутске пробки 9 баллов: 9 ДТП на дорогах города
Сто лиц Восточной Сибири в Иркутске: встречу 20 марта посвятят 285-летию Тельминской мануфактуры
Символ Года театра передали Иркутской области
ДТП на полтине ГЭС в Иркутске: водитель «Тойоты» доставлен в больницу
Гибель сотрудников МЧС на пожаре в Иркутской области: начата доследственная проверка
Международный фестиваль поэзии пройдет в Иркутске 21 марта
Baikal Ice Golf 2019: победил спортсмен из Китая
Расплатилась чужой банковской картой в Иркутской области: полиция разыскивает подозреваемую
Выездная экскурсия на родину Валентина Распутина появится в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: 17 марта днем +10
Сыграем с «Уральским трубником»: определился соперник «Байкал-Энергии» в серии за бронзовые медали Суперлиги
Средняя стоимость бензина в Иркутске выше, чем где-либо в Сибири
Только что освободившийся из колонии под Тайшетом заключенный колуном убил случайного знакомого
Пенсия в наследство: за год в Иркутской области родственникам выплачено 67 миллионов рублей
На соревнованиях "Байкальская миля" ставятся рекорды скорости