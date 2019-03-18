На лыжах за мотоциклом:иркутяне установили на озере 2 рекорда Книги Гиннеса

-Ничего себе! Что за «зацепер» такой, на лыжах за гоночным мотоциклом!, - ролик, на котором иркутский экстремал Алексей Куканов, прицепившись тросом к байку, буквально «летит» на лыжах по Байкалу, мгновенно набрал в сети десятки тысяч просмотров.

«218 км\час на тренировочном заезде» - указывал друг Алексея и коллега по команде «Байкальский разлом» Андрей Сурков. Официальные соревнования фестиваля скорости «Байкальская миля», что только что завершились в Максимихе, на восточном берегу Байкала,внесли поправку в цифры — 197, 011 км\час. Но это мало поменяло реальность. Круто. И уда как выше, чем у гонщика Грейама Белла, чей рекорд значился в Книге Гиннеса до сих пор.

Я занимаюсь горнолыжным спортом,и идея прокатиться за мотоциклом по льду «с ветерком» пришла мне в голову сразу, как узнал, что у нас на озере зимой проводится фестиваль экстремальных видов спорта,- рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» в Иркутске Алексей Куканов. -Позвонил организатору «Байкальского разлома» Андрею Суркову и поделился своей безумной идеей. А, поскольку в этом году такого фестиваля в Иркутске нет, мы создали команду и отправились бить рекорды к соседям — на «Байкальскую милю». И ведь вышло!

baikal_rift Почти до 200 км.в час разогнался лыжник из Иркутска, прицепившись на тросах к мотоциклу

Рекорд Гиннеса до этих соревнований официально принадлежал лыжнику Грейаму Беллу. Но его буксировала машина, а это гораздо легче для пилота. Поэтому мы бы и при скорости 100 км/ч поставили бы рекорд.

-Ехать — так сразу за мировым рекордом, чего мелочиться!, - подхватил идею Андрей Сурков. За рекордами отправились втроем. Группу дополнил Александр Рудич — опытный пилот. Конечно, опасения были — кто знает, как поведет себя мотоцикл на скорости под 200 км.\час, когда осколки льда пробивают не только горнолыжную одежду, но и «черепаху» - защиту для мотоциклиста класса эндуро.

Но ребятам все удалось. И — на отлично! К слову, пилот лыжника - Александр Рудич -отличился дважды. На мотоцикле по льду озера он разогнался до 249.272 км/ч, тем самым побив мировой рекорд. Предыдущая слава принадлежала Крейгу Джонсону. Но тот экстремал смог разогнать свой спортбайк «Buell 1125R» «лишь» до 239,3км/ч.

Получится ли у наших больше -никто наверняка не знал.

-Трасса сложная, лед совершенно неровный -Байкалу не прикажешь, - рассказывает о своем рекорде Александр Рудич. -Колеи были очень глубокими, руль колбасило. Но на второй день соревнований со второй опытки у меня получилось выжать 249.272 км/ч. Что ж. Мы ехали поставить 2 рекорда, и мы их поставили.

Впрочем, капитан команды Андрей Сурков уверен — главные достижения еще впереди. Удачи ребятам!