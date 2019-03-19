Лечебно-оздоровительный туризм Республики Корея в рамках выставки «Байкал тур»
С 28 по 30 марта 2019 года в выставочном комплексе «Сибэкспоцентр» (ул. Байкальская, 253а) в рамках выставки «Байкал тур» будет представлен стенд «Лечебно-оздоровительный туризм Республики Корея».
Не упустите уникального шанса получить информацию о лечебно-оздоровительном туризме Республики Кореи непосредственно из уст ведущих представителей южнокорейских медицинских учреждений и туристических компаний.
Посетителям выставки свои услуги предложат около двадцати крупных медицинских учреждений Республики Корея, а именно:
*Представительство Национальной организации туризма Кореи во Владивостоке
*Международная Клиника Святой Марии при Католическом университете Квандонг
*Больница Св.Марии г.Инчхон Католического Университета
*Больница Тэгу Фатима
*Многопрофильная больница Бунданг Чесенг
*Госпиталь Дэханг
*Госпиталь Бундан Сеульского Национального Университета
*Больница Сеульского Национального Университета(SNUH)
*Медицинский Центр Асан
*Медицинский центр "Сон"
*Университетский Медицинский Центр Сунчонхян
*Международный Медицинский Центр "ИНХА"
*Университетская Клиника Инха
*Клиника Восточной Корейской Медицины Часэн
*Клиника при университете Чунг-Анг
*Международный Медицинский Центр Чхонсим
*СMS Корея
*ЮЭС ТРАВЭЛ
*Kim's Travel DMC
*Korean Air
*Seongnam City, провинция Кёнги, Корея
В программе мероприятия:
фотосессия в ханбоках, мастер класс по изготовлению бумажных лотосов, сувенирные печати на красивых открытках, а так же гости смогут сделать массаж рук на корейских массажерах.
Вход свободный.
Справки по телефону (3952) 35-24-80.
Сибэкспоцентр: 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 253а, павильон № 1.
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