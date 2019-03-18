2019-03-18T10:30:28+03:00
Общество

Сергей Левченко: Нужно сделать территорию комфортной для проживания

Губернатор Иркутской области посетил Качугский район
Юлия УЛЫБИНА
Поделиться:
В школе села Харбатово есть настоящая картинная галерея…В школе села Харбатово есть настоящая картинная галерея…Фото: Александр ШУДЫКИН
Изменить размер текста:

В рамках рабочей поездки в Качугский район губернатор Иркутской области Сергей Левченко посетил несколько учреждений образования, а также вручил ключи от квартир врачам, для которых в этой территории построили новый 12-квартирный дом. Профильным министерствам глава региона дал целый ряд поручений, связанных с развитием инфраструктуры и созданием комфортной среды.

Требуются новые школы

По прибытии в Качугский район губернатор первым делом познакомился с учениками и учителями средней школы села Манзурка. Здание образовательного учреждения начала 1980-х годов постройки требует капитального ремонта. В 2017-м из областного бюджета уже выделяли более двух миллионов рублей на ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации. Теперь необходим следующий этап, в рамках которого планируется отремонтировать крышу, заменить полы и окна. Финансирование работ будет предусмотрено в областной государственной программе «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы.

- Первого сентября количество учеников этой школы, по прогнозам директора, увеличится сразу на 100 человек. Поэтому важно провести все необходимые работы и параллельно начинать готовить проектно-сметную документацию для строительства нового образовательного учреждения, - сказал Сергей Левченко.

Еще одна школа, в селе Харбатово, можно сказать, разваливается на глазах. Деревянному зданию, в котором она располагается уже 78 лет, исполнилось 113 - ранее в нем находилась земская управа.

Спортзал к школе пристроили гораздо позднее, но он еще в более плачевном состоянии - завалился на бок. А расположенное рядом сравнительно современное кирпичное здание начальной школы уже закрыли как аварийное. Все дети теперь учатся в старинном деревянном строении, где, кстати, действует настоящая картинная галерея. В 1997 году художник Валентин Федотов передал в дар родной школе свои работы, которые занимают практически все стены на втором этаже.

Ознакомившись с состоянием учреждения, глава региона дал поручение ускорить работу по подготовке проектно-сметной документации по строительству нового здания школы на 250 учеников.

Также губернатор посетил Качугский филиал Балаганского аграрно-технологического техникума. Здесь готовят трактористов-машинистов сельхозпроизводства, продавцов, кассиров, учат швейному и слесарному делу. Многие ребята приезжают в Качуг из разных уголков района, им приходится снимать комнаты, хотя стипендия и так небольшая. Сергей Левченко предложил построить для учащихся общежитие и поручил профильным министерствам проработать данный вопрос. Однако обеспечение местами в общежитии - не единственная задача, которую поручил решить губернатор.

- Нужно снабдить техникум сельхозмашинами, чтобы качественно готовить трактористов и комбайнеров. Кроме того, будем рассматривать возможность открытия новых специальностей. Например, в районе нужны мастера в сфере лесного хозяйства. Раньше в техникуме такое направление было, и важно его возродить, - сказал Сергей Левченко.

… а в Манзурской школе ученики создают произведения искусства из дерева. Фото: Александр ШУДЫКИН

… а в Манзурской школе ученики создают произведения искусства из дерева.Фото: Александр ШУДЫКИН

Дом для врачей

В поселке Качуге также состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых квартир в 12-квартирном доме, который построили специально для медицинских работников. Из областного бюджета на его возведение выделили 20 млн рублей.

Первыми ключи получили пять семей. Врачи приехали работать в Качуг из Томской области, Забайкальского края, Новосибирска, Иркутска. Теперь новоселов ждут еще семь полностью готовых к заселению квартир. По программе «Земский доктор» сюда приедут врач УЗИ-диагностики, стоматолог, педиатр, терапевт, эндокринолог, акушер-гинеколог, невролог.

После того как в Качуге удалось создать для медиков такие условия, центральная районная больница имеет возможность выбирать лучших специалистов и предлагает им хорошую зарплату.

- Мы продолжаем добрую и очень важную для Иркутской области традицию по строительству жилья для медицинских работников, - отметил в рамках торжественной церемонии губернатор. - В этом году квартиры уже получили врачи и медперсонал Баяндаевской и Боханской районных больниц. В Качугской ЦРБ за последние три года число врачей увеличилось на треть - с 24 до 35 человек. В больницу прибыли окулист, дерматовенеролог, два хирурга, акушер-гинеколог, онколог, два стоматолога и другие специалисты. Стоит отметить, что доктор лечит не только процедурами, но и своим настроением. Очень важно, чтобы его позитивный настрой передавался пациентам, тогда и выздоровление пойдет быстрее. Я уверен, что жители поселков, где появляются дома для врачей, обязательно станут более здоровыми и счастливыми.

Этот врач вместе с семьей приехал работать в Качуг из Томской области. Фото: Александр ШУДЫКИН

Этот врач вместе с семьей приехал работать в Качуг из Томской области.Фото: Александр ШУДЫКИН

Глава региона также отметил, что в текущем году для Качугского района был приобретен передвижной фельдшерско-акушерский пункт, из федерального бюджета на это выделено 5,2 млн рублей. В 2019-м завершатся работы по проектированию нового здания поликлиники в поселке Качуге.

Напомним, что вопрос необходимости строительства жилья для медицинских работников Качугской районной больницы обсуждался как на уровне министерства здравоохранения Иркутской области, так и на уровне муниципалитета. В результате принято решение повторить проект уже введенного в эксплуатацию здания в селе Еланцы Ольхонского района. Кроме того, дом для врачей будет построен в Кутулике Аларского района.

Сергей Левченко также сообщил, что в этом году в Иркутской области запускается проект по возведению кооперативных домов для работников бюджетной сферы.

- Постараемся, чтобы это было максимально дешево для бюджетников, в том числе с учетом компенсации ипотечной ставки, которую возьмет на себя областной бюджет, - отметил губернатор. - Стоимость квадратного метра в таких домах составит примерно 25 тысяч рублей, в то время как в среднем по региону цена за квадрат достигает 45 - 50 тысяч. В планах на этот год - строительство десяти домов, а в следующем это число будет увеличено.

По итогам посещения Качугского района глава Приангарья подчеркнул, что позитивные изменения здесь уже заметны и они продолжатся.

- Мы побывали в этом муниципальном образовании уже не в первый и не во второй раз. Население в сельской местности растет. Нужно строить детские сады и школы, развивать инфраструктуру. Поэтому мы запускаем ряд проектов, которые помогут сделать эту территорию более комфортной для проживания, - подчеркнул Сергей Левченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Я не вижу семью и получаю копейки": врач-травматолог из Тольятти обнародовал свою расчетку с зарплатой в 14 тыс. рублей за месяц
В минздраве объяснили, что отделение травматологии в феврале не выполнило план, отсюда и отсутствие стимулирующих выплат и такая маленькая зарплата
Новости 24
Автомобиль без водителя въехал в магазин в Улан-Удэ
Пятеро ангарчан хотели перекинуть наркотики в колонию с помощью пневмопушки
Купи "Комсомолку", вырежи купоны и обменяй на пачку сливочного масла
Спортсмен из Иркутска стал бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо среди юниоров
Иркутяне предпочитают безналичный расчет наличным
24-летнюю девушку двое суток удерживали в плену под Иркутском
Снегопад в Иркутске: более 120 машин спецтехники вышли на уборку снега в Иркутске
Два подпольных казино закрыли в Иркутске
Снегопад в Иркутской области: на трассе Р-258 «Байкал» восстановили движение
Первенство Европы по боксу во Владикавказе: золотую медаль завоевал иркутянин
В Иркутске пробки 9 баллов: 9 ДТП на дорогах города
Сто лиц Восточной Сибири в Иркутске: встречу 20 марта посвятят 285-летию Тельминской мануфактуры
Символ Года театра передали Иркутской области
ДТП на полтине ГЭС в Иркутске: водитель «Тойоты» доставлен в больницу
Гибель сотрудников МЧС на пожаре в Иркутской области: начата доследственная проверка
Международный фестиваль поэзии пройдет в Иркутске 21 марта
Baikal Ice Golf 2019: победил спортсмен из Китая
Расплатилась чужой банковской картой в Иркутской области: полиция разыскивает подозреваемую
Выездная экскурсия на родину Валентина Распутина появится в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: 17 марта днем +10
Сыграем с «Уральским трубником»: определился соперник «Байкал-Энергии» в серии за бронзовые медали Суперлиги
Средняя стоимость бензина в Иркутске выше, чем где-либо в Сибири
Только что освободившийся из колонии под Тайшетом заключенный колуном убил случайного знакомого
Пенсия в наследство: за год в Иркутской области родственникам выплачено 67 миллионов рублей
На соревнованиях "Байкальская миля" ставятся рекорды скорости