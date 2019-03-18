Сергей Левченко: Нужно сделать территорию комфортной для проживания

В рамках рабочей поездки в Качугский район губернатор Иркутской области Сергей Левченко посетил несколько учреждений образования, а также вручил ключи от квартир врачам, для которых в этой территории построили новый 12-квартирный дом. Профильным министерствам глава региона дал целый ряд поручений, связанных с развитием инфраструктуры и созданием комфортной среды.

Требуются новые школы

По прибытии в Качугский район губернатор первым делом познакомился с учениками и учителями средней школы села Манзурка. Здание образовательного учреждения начала 1980-х годов постройки требует капитального ремонта. В 2017-м из областного бюджета уже выделяли более двух миллионов рублей на ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации. Теперь необходим следующий этап, в рамках которого планируется отремонтировать крышу, заменить полы и окна. Финансирование работ будет предусмотрено в областной государственной программе «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы.

- Первого сентября количество учеников этой школы, по прогнозам директора, увеличится сразу на 100 человек. Поэтому важно провести все необходимые работы и параллельно начинать готовить проектно-сметную документацию для строительства нового образовательного учреждения, - сказал Сергей Левченко.

Еще одна школа, в селе Харбатово, можно сказать, разваливается на глазах. Деревянному зданию, в котором она располагается уже 78 лет, исполнилось 113 - ранее в нем находилась земская управа.

Спортзал к школе пристроили гораздо позднее, но он еще в более плачевном состоянии - завалился на бок. А расположенное рядом сравнительно современное кирпичное здание начальной школы уже закрыли как аварийное. Все дети теперь учатся в старинном деревянном строении, где, кстати, действует настоящая картинная галерея. В 1997 году художник Валентин Федотов передал в дар родной школе свои работы, которые занимают практически все стены на втором этаже.

Ознакомившись с состоянием учреждения, глава региона дал поручение ускорить работу по подготовке проектно-сметной документации по строительству нового здания школы на 250 учеников.

Также губернатор посетил Качугский филиал Балаганского аграрно-технологического техникума. Здесь готовят трактористов-машинистов сельхозпроизводства, продавцов, кассиров, учат швейному и слесарному делу. Многие ребята приезжают в Качуг из разных уголков района, им приходится снимать комнаты, хотя стипендия и так небольшая. Сергей Левченко предложил построить для учащихся общежитие и поручил профильным министерствам проработать данный вопрос. Однако обеспечение местами в общежитии - не единственная задача, которую поручил решить губернатор.

- Нужно снабдить техникум сельхозмашинами, чтобы качественно готовить трактористов и комбайнеров. Кроме того, будем рассматривать возможность открытия новых специальностей. Например, в районе нужны мастера в сфере лесного хозяйства. Раньше в техникуме такое направление было, и важно его возродить, - сказал Сергей Левченко.

… а в Манзурской школе ученики создают произведения искусства из дерева.Фото: Александр ШУДЫКИН

Дом для врачей

В поселке Качуге также состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых квартир в 12-квартирном доме, который построили специально для медицинских работников. Из областного бюджета на его возведение выделили 20 млн рублей.

Первыми ключи получили пять семей. Врачи приехали работать в Качуг из Томской области, Забайкальского края, Новосибирска, Иркутска. Теперь новоселов ждут еще семь полностью готовых к заселению квартир. По программе «Земский доктор» сюда приедут врач УЗИ-диагностики, стоматолог, педиатр, терапевт, эндокринолог, акушер-гинеколог, невролог.

После того как в Качуге удалось создать для медиков такие условия, центральная районная больница имеет возможность выбирать лучших специалистов и предлагает им хорошую зарплату.

- Мы продолжаем добрую и очень важную для Иркутской области традицию по строительству жилья для медицинских работников, - отметил в рамках торжественной церемонии губернатор. - В этом году квартиры уже получили врачи и медперсонал Баяндаевской и Боханской районных больниц. В Качугской ЦРБ за последние три года число врачей увеличилось на треть - с 24 до 35 человек. В больницу прибыли окулист, дерматовенеролог, два хирурга, акушер-гинеколог, онколог, два стоматолога и другие специалисты. Стоит отметить, что доктор лечит не только процедурами, но и своим настроением. Очень важно, чтобы его позитивный настрой передавался пациентам, тогда и выздоровление пойдет быстрее. Я уверен, что жители поселков, где появляются дома для врачей, обязательно станут более здоровыми и счастливыми.

Этот врач вместе с семьей приехал работать в Качуг из Томской области.Фото: Александр ШУДЫКИН

Глава региона также отметил, что в текущем году для Качугского района был приобретен передвижной фельдшерско-акушерский пункт, из федерального бюджета на это выделено 5,2 млн рублей. В 2019-м завершатся работы по проектированию нового здания поликлиники в поселке Качуге.

Напомним, что вопрос необходимости строительства жилья для медицинских работников Качугской районной больницы обсуждался как на уровне министерства здравоохранения Иркутской области, так и на уровне муниципалитета. В результате принято решение повторить проект уже введенного в эксплуатацию здания в селе Еланцы Ольхонского района. Кроме того, дом для врачей будет построен в Кутулике Аларского района.

Сергей Левченко также сообщил, что в этом году в Иркутской области запускается проект по возведению кооперативных домов для работников бюджетной сферы.

- Постараемся, чтобы это было максимально дешево для бюджетников, в том числе с учетом компенсации ипотечной ставки, которую возьмет на себя областной бюджет, - отметил губернатор. - Стоимость квадратного метра в таких домах составит примерно 25 тысяч рублей, в то время как в среднем по региону цена за квадрат достигает 45 - 50 тысяч. В планах на этот год - строительство десяти домов, а в следующем это число будет увеличено.

По итогам посещения Качугского района глава Приангарья подчеркнул, что позитивные изменения здесь уже заметны и они продолжатся.

- Мы побывали в этом муниципальном образовании уже не в первый и не во второй раз. Население в сельской местности растет. Нужно строить детские сады и школы, развивать инфраструктуру. Поэтому мы запускаем ряд проектов, которые помогут сделать эту территорию более комфортной для проживания, - подчеркнул Сергей Левченко.