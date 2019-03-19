2019-03-19T09:37:25+03:00
Общество

«Галамарт» открывается в Иркутске в ТРЦ «Карамель»: светодиодная лампа за 19 рублей, а электрический чайник за 199

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«Галамарт» открывается в Иркутске в ТРЦ «Карамель»: светодиодная лампа за 19 рублей, а электрический чайник за 199«Галамарт» открывается в Иркутске в ТРЦ «Карамель»: светодиодная лампа за 19 рублей, а электрический чайник за 199
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23 марта в Иркутске состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт». Для жителей города заготовлены ШОК-цены, подарки за покупки, а также денежные сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей.

Адрес магазина: г. Иркутск, ул. Партизанская, 36, ТРЦ «Карамель», цокольный этаж.

Чем больше поводов для праздника, тем лучше! А чем не повод открытие нового «Галамарта»?! Только 23 марта товары для дома здесь можно будет купить дешевле обычного: светодиодную лампу всего за 19 рублей, швабру за 99, электрический чайник за 199, сушилку для белья за 249, а литую сковороду за 299 рублей!

В 18.00 у наших гостей появится отличная возможность получить замечательные подарки для дома: набор столовой посуды, погружной блендер, гладильную доску и многое другое. А денежные сертификаты от «Галамарта» на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей достанутся самым удачливым посетителям праздничного открытия!

Фото: «Галамарт»

Фото: «Галамарт»

Кроме того, за каждые потраченные 500 рублей вы получите скидочную карту на 15% (ею можно будет воспользоваться с 25 марта по 8 апреля), ну а за покупку от 500 рублей - гарантированный подарок - бумажный ароматизатор NewGalaxy.

Также в этот день пройдет выгодная акция: при покупке двух автоматических ароматизаторов от NewGalaxy третий (с запахом ванили или лаванды) получите бесплатно. Они прекрасно подойдут для спальни или гостиной, так как отличаются весьма тонким и ненавязчивым ароматом.

«Галамарт» - это более 7000 товаров для дома и кухни, инструменты, техника, игрушки и многое другое: все необходимое можно купить по весьма приятным ценам за один поход в магазин. Кроме того, у нас регулярно действуют акции, скидки и распродажи.

Адрес магазина: Иркутск, ул. Партизанская, 36 - ТРЦ «Карамель», цокольный этаж.

Время работы: с 10.00 до 22.00

Праздничное открытие 23 марта с 10.00 до 18.00

www.galamart.ru

Фото: «Галамарт»

Фото: «Галамарт»

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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